Honor Earbuds 2 SE, le nouveau casque avec suppression du bruit et jusqu’à 32 heures d’autonomie | La technologie

Les nouveaux écouteurs sans fil de Honor sont déjà parmi nous. Nous parlons des Honor Earbuds 2 SE, qui ont une suppression active du bruit et jusqu’à 32 heures d’autonomie.

Les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire incontournable et ont pris encore plus d’importance avec la crise sanitaire.

L’essor du télétravail a amené de nombreux utilisateurs à participer chaque jour à plusieurs appels vidéo, pour lesquels ils ont besoin d’écouteurs confortables et performants. De plus, la suppression active du bruit est devenue une caractéristique beaucoup plus valorisée avec la pandémie, car elle nous permet de nous isoler du bruit de notre maison pour travailler sans être dérangé.

Pour tout cela, La demande de véritables écouteurs sans fil à suppression active du bruit a explosé, et les marques souhaitent répondre à ces besoins avec de nouveaux modèles répondant aux caractéristiques souhaitées par les utilisateurs.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil font fureur, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Écouteurs Honor 2 SE C’est la nouvelle alternative Honor qui vient de faire son apparition sur le marché. Ils ont un design qui rappelle assez les AirPods Pro, avec des bâtons courts et des embouts en silicone pour être plus confortable à porter et favoriser l’isolation phonique. Ils sont disponibles en deux coloris : noir et blanc.

Le nouveau casque TWS avoir une suppression active du bruit pour isoler l’utilisateur en cas de besoin. De plus, sa technologie réduit le bruit et clarifie la voix pendant les appels, et il dispose d’un mode transparent pour que vous puissiez entendre ce qui se passe dans votre environnement d’une simple pression sur un bouton.

La grande autonomie est un autre des points forts de ces écouteurs sans fil de Honor. Chaque casque offre jusqu’à 7,5 heures d’autonomie, un chiffre qui augmente jusqu’à 32 heures grâce à son étui de charge. De plus, avec seulement 10 minutes de rangement dans la boîte, vous obtenez 4 heures d’utilisation.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le Spécifications des écouteurs Honor 2 SE :

SpécificationsHonor Earbuds 2 SETipoIn earHaut-parleurMembrane de 10 mmAnnulation active du bruitOuiBatterieCasque : 55 mAh avec 7,5 heures d’autonomie | Boitier : 410 mAh avec 24h d’autonomieConnectivitéBluetooth 5.2ProtectionIPX4Dimensions et poidsCasque : 37,5 x 23,9 x 21 mm, 5,5 g | Etui de recharge : 45,5 x 61,2 x 25,35 mm, 41 g Prix 61€ pour changer

Honor Earbuds 2 SE : prix et disponibilité

Pour le moment, Les Honor Earbuds 2 SE ne sont disponibles qu’en Chine et sont au prix de 469 yuans, soit 61 euros au taux de change actuel. La société n’a pas confirmé quand elle atteindra d’autres marchés ou le prix qu’elle aura lorsqu’elle quittera les frontières du pays asiatique, nous devrons donc attendre.