Honor est désormais plus grand que Xiaomi sur son marché domestique, Vivo en tête

TL;DR

Honor est désormais le troisième plus grand fabricant de smartphones en Chine, dépassant largement son ancien propriétaire Huawei. Vivo et Oppo continuent de surpasser leurs concurrents dans le pays, détenant une part de marché combinée de 44%. Apple a augmenté de 62% en glissement annuel dans le pays.

Cela fait près d’un an que Huawei a séparé Honor en tant qu’entreprise indépendante. Mais alors que le premier a pataugé dans toutes les régions depuis, Honor est sur une trajectoire ascendante, en particulier sur son marché intérieur.

Selon les données du cabinet d’études Canalys, Honor est désormais le troisième plus grand fabricant de smartphones en Chine, devant Apple, Xiaomi et son ancien propriétaire.

Honor a livré 14,2 millions d’appareils au troisième trimestre 2021, soit une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre et une augmentation de 105 % par rapport au trimestre précédent. L’entreprise détient désormais 18 % des parts de marché en Chine. Canalys a attribué la croissance d’Honor aux anciens utilisateurs de Huawei passant à de nouveaux appareils Honor. Le cabinet d’études a également souligné le succès milieu de gamme de Honor avec les séries Play 20 et X20 et Honor 50. Comme ce dernier n’a été lancé que récemment en Europe, nous devrons attendre et voir s’il rencontre également un succès similaire sur les marchés occidentaux.

Les principaux fabricants de smartphones en Chine

Dans l’ensemble, deux marques BBK ont dominé le marché chinois des smartphones au troisième trimestre 2021. Vivo est en tête du classement, expédiant 18,3 millions d’appareils ce trimestre pour revendiquer une part de marché de 23 %. C’est un chiffre de croissance annuel global de 19%. Oppo, qui comprend désormais les expéditions OnePlus, s’est classé deuxième avec 16,5 millions d’unités et une part de marché de 21%.

Xiaomi a démissionné à la quatrième place derrière Honor, expédiant 10,9 millions d’unités avec une maigre croissance annuelle de 4%. C’était l’OEM le moins performant dans le top cinq chinois.

Enfin, la forte croissance mondiale d’Apple s’est également reflétée sur le marché chinois. La société a connu une croissance annuelle de 62 % dans la région, expédiant 8,3 millions d’unités au troisième trimestre 2021.

Si vous vous demandez où se situe Huawei, la société n’a pas réussi à se classer dans le top cinq de son marché intérieur, mais a tout de même expédié environ cinq millions d’unités au cours du trimestre.