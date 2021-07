Honor Magic 3 arrivera en août en tant que nouveau produit phare de la société | La technologie

Le Honor Magic 3 est le nouveau terminal attendu de Honor, il arriverait en août de cette année et il est postulé pour concurrencer les appareils Android haut de gamme.

Le rendez-vous avec Honor est fixé au 12 août de cette année. Ce jour a été marqué par la présentation officielle de son nouveau terminal phare, le Honor 3 Magic. Cet appareil suscite des attentes depuis plusieurs semaines, mais avant sa présentation officielle, nous avons pu apprendre quelques détails grâce aux dernières fuites.

Cet appareil arriverait avec le dernier des derniers, à l’intérieur d’un processeur Qualcomm serait logé. La société elle-même a confirmé il y a quelques semaines que ses nouveaux terminaux monteraient des processeurs Qualcomm au lieu du Kirin de Huawei. Le processeur chargé de donner vie à ce terminal n’a pas encore été divulgué, mais des rumeurs suggèrent qu’il s’agirait du Snapdragon 888 Plus.

Ces rumeurs auraient du sens, car Honor entend que ce soit un terminal haut de gamme et qu’il ait donc besoin des dernières technologies. Quant à l’écran, ce qui a été dit c’est qu’il s’agirait d’une dalle avec technologie OLED, la résolution ne resterait pas en Full HD. Le saut qui serait fait serait à la hauteur du QHD + et le rapport de pixels devrait être le suivant 2 772 x 1 344.

Étant un terminal haut de gamme, la RAM doit être d’au moins 8 Go. Bien sûr, il existe probablement des versions avec jusqu’à 12 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, quelque chose de similaire se produit, le minimum doit être de 128 Go, bien que 256 Go et même 512 Go soient attendus. En outre, il devrait être de la technologie la plus rapide qui soit UFS 3.1 ou varier en fonction de la quantité de stockage.

Il n’y a pas beaucoup de détails fiables sur ce terminal, car pour le moment la plupart de ses nouvelles sont gardées secrètes. Honor veut réserver la surprise pour le jour de la présentation officielle.

Pour le moment, nous devrons attendre que cette présentation soit faite et ainsi pouvoir connaître en détail toutes les caractéristiques avec lesquelles le Honor Magic 3 arrivera.