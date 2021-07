Honor Magic 3 pour avoir un affichage en cascade et un module de caméra géant

Le Honor Magic 3 sera le premier smartphone phare haut de gamme de la marque depuis la séparation de Huawei l’année dernière. Avec le lancement dans quelques semaines seulement, nous venons d’avoir notre premier aperçu de l’appareil et il y a de quoi s’enthousiasmer.

Le Honor Magic 3 sera dévoilé le 12 août et sera probablement également disponible sur les marchés mondiaux, marquant le retour de la marque dans de nombreux pays. De plus, il est également confirmé que le téléphone aura accès aux services Google Play ainsi qu’aux chipsets de Qualcomm, ce qui le rend beaucoup plus approprié pour les marchés non chinois. En fait, ce sera l’un des premiers téléphones à être alimenté par le Snapdragon 888 Plus.

Concept de design « Magic Hour » pour #HONORMagic3series Obtenez un léger aperçu du téléphone si vous le pouvez 😉 pic.twitter.com/4ZvphmidyU22 juillet 2021

Le Honor Magic 3 sera l’un des premiers smartphones Snapdragon 888+.

Lors d’une récente table ronde, le PDG d’Honor George Zhao a sorti quelques appareils Honor Magic 3 pour parler de leur philosophie de conception. Sans montrer le dos à l’appareil photo, il a mentionné qu’il serait disponible en deux coloris, à savoir. Heure Bleue et Heure d’Or. En photographie, ils sont appelés ensemble « l’heure magique », où la lumière du soleil est la plus douce et la plus belle près du lever et du coucher du soleil. Nous nous attendons à ce qu’ils aient respectivement des finitions dégradées bleu et orange.

Une image d’un étui de première partie pour le Honor Magic 3 a également été publiée, qui révèle une grande découpe circulaire pour les caméras et très peu de couverture sur les côtés. Le premier est susceptible d’être une indication d’un réseau de plusieurs caméras avec de gros capteurs ou un module d’objectif périscopique, tandis que le second suggère un affichage en «cascade» extrêmement incurvé.

Un étui pour la série Honor Magic 3. Remarquez la découpe de la caméra et le manque de protection sur les côtés. (Crédit image: Honneur)

Dans le passé, Honor avait deux séries de smartphones phares – la gamme de numéros grand public telle que la série Honor 50 et la série futuriste Magic qui ont expérimenté de nouveaux facteurs de forme tels que les corps coulissants et les écrans sans lunette. Le Honor Magic 3 arrive près de 3 ans après le Magic 2 qui avait une matrice de caméras selfie pop-up manuelle. Nous nous attendrions à un design tout aussi audacieux cette fois-ci également.

Fait intéressant, toutes les communications officielles ont utilisé le terme « série Honor Magic 3 », indiquant qu’il y aura plus d’un smartphone dans la gamme, avec un design externe similaire mais des spécifications et des caméras potentiellement différentes.