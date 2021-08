Honor Magic 3 serait le premier mobile avec support IMAX : 4K HDR et son surround | La technologie

Le nouveau produit phare de la société Honor veut devenir le smartphone qui lance la norme IMAX Enhanced, qui garantirait une qualité de visualisation jamais vue auparavant.

Honor a longtemps voulu se séparer de Huawei autant que possible, une démarche logique après l’interdiction dont sa matrice a été victime par Google il y a deux ans.

Depuis, l’entreprise tournée vers le jeune public a continué à proposer les services du Play Store et a laissé de côté les processeurs Kirin de Huawei par Qualcomm, américains et amis de Google.

Et maintenant, sur le point d’annoncer officiellement son Honor Magic 3, la société a avancé que Le smartphone haut de gamme d’Honor bénéficiera du support IMAX Enhanced.

Cette norme de qualité audio et vidéo est courante dans les téléviseurs haut de gamme du marché, exigeant des normes de qualité vidéo et sonore minimales qui garantissent à l’acheteur que le téléviseur est de haute qualité.

La nouvelle est que IMAX Enhanced viendrait, pour la première fois, sur un smartphone, un domaine où regarder des films n’a jamais été bien vu. Les téléphones portables ont toujours été associés à YouTube et Twitch, laissant aux téléviseurs le soin de regarder des films en majuscules.

Mais, comme tout passe et que tout reste, le prestigieux sceau IMAX finira par atteindre le vaisseau amiral Honor, ce qui garantit que l’écran que le téléphone intégrera est 4K avec technologie HDR et que le son est compatible avec les formats audio surround DTS.

En plus de cette caractéristique inattendue, Le Honor Magic 3 espère être le premier téléphone à arriver sur le marché avec le puissant Snapdragon 888 Plus, avec 12 Go de RAM LPDDRX5 et une triple caméra arrière de 64 Mpx sur le capteur principal.

Bien que l’attente autour de ce mobile était élevée, maintenant en Honneur, ils ont veillé à ce que le 12 août, jour de sa présentation en Chine, la moitié du monde est attentive à un nouveau smartphone haut de gamme qui devra battre le cuivre avec des modèles premium comme le Mi MIX 4 ou la série iQOO 8.