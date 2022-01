Honor Magic V est le dernier rival du meilleur téléphone pliable de Samsung

Il y a environ un mois, l’Oppo Find N est arrivé pour défier le Galaxy Fold 3. Le plus grand combiné pliable de Samsung est actuellement la norme dans l’industrie, et l’appareil devrait voir une concurrence accrue cette année. Le Honor Magic V est l’un de ces appareils, venant de l’ancienne marque Huawei qui s’est transformée en sa propre entreprise. L’annonce d’Honor indique clairement que le Magic V vient après le Galaxy Fold 3 avec quelques correctifs qui ciblent les défauts de la conception pliable de Samsung.

Honneur à la conception de Magic V

Le Magic V a le même design que le Fold 3. L’écran pliable se trouve à l’intérieur et un écran secondaire se trouve à l’extérieur. Cependant, comme le Find N, le Magic V a une vision différente du concept, corrigeant l’un des problèmes du Fold 3.

Samsung a opté pour un design d’écran externe très inhabituel. L’écran est très grand et le rapport hauteur/largeur le rend plus difficile à utiliser. Honor a comparé le design du Magic V au Fold 3 lors de l’événement de lancement. Et la critique est également évidente dans le communiqué de presse :

Le Honor Magic V est doté d’un écran OLED incurvé à 44° de 6,45 pouces lorsqu’il est plié, atteignant un rapport d’aspect plus large de 21,3:9 qui le distingue des autres pliables du marché. Cela rend l’appareil exceptionnellement convivial et fonctionnel, car l’écran fonctionne comme un smartphone traditionnel, plutôt que d’apparaître long et étroit.

Le téléphone dispose également d’une « charnière goutte d’eau innovante ». Honor dit que la charnière est la plus mince par rapport aux produits similaires sur le marché. Encore une fois, le Fold 3 est la cible évidente ici.

Honor explique que le Magic V est composé d’un « alliage de titane, de métaux liquides de zirconium et de fibres de carbone à haute résistance ». Ces matériaux aident à réduire le poids du téléphone.

Les spécifications

L’écran pliable mesure 7,9 pouces et prend en charge la gamme de couleurs 100 % DCI-P3. De plus, l’écran prend en charge des taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Curieusement, seul l’écran externe prend en charge les taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autre part, le Magic V est le premier pliable à recevoir la certification IMAX Enhanced.

Honor dit que le Magic V est le premier pliable au monde à fonctionner sur le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen. 1. L’Oppo Find N est livré avec la puce Snapdragon 888 de l’année dernière à l’intérieur. Les autres spécifications incluent 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Un système de refroidissement intelligent utilise la technologie du graphène de troisième génération et l’IA pour refroidir le téléphone de manière plus efficace et efficiente.

Le Honor Magic V contient un système de caméra à triple objectif à l’arrière avec trois capteurs de 50 mégapixels. Une caméra selfie de 42 mégapixels traverse l’écran externe.

La technologie Anew Link Turbo X permet au téléphone de basculer entre le Wi-Fi et la 5G pour offrir une connectivité ininterrompue.

Enfin, le Honor pliable dispose d’une batterie de 4 750 mAh qui prend en charge les vitesses de SuperCharge de 66 W. Vous obtiendrez une charge de 50% en seulement 15 minutes, grâce à cela.

En termes de logiciel, le Magic V fera basculer le nouveau Honor Magic UI 6.0 au-dessus d’Android 12. Honor dit également que le téléphone dispose d’un système de double sécurité pour une sécurité accrue de l’utilisateur.

Le Honor Magic V sera disponible en Chine à partir du 18 janvier. Il est disponible en trois couleurs, dont le noir, l’argent spatial et l’orange brûlé.

Le nouveau pliable coûte 9 999 yuans (1 568 $) pour la version 12 Go + 256 Go ou 10 999 yuans (1 725 $) pour la version 12 Go + 512 Go. Ce sont des prix extrêmement compétitifs, étant donné que le Fold 3 commence à 1 799,99 $ aux États-Unis.