Honor Magic V pourrait dépasser le Galaxy Z Fold 3 dans ces domaines clés

Il y a quelques jours, Honor a présenté son prochain challenger aux meilleurs téléphones pliables, ainsi que des informations sur la date de lancement de l’appareil en Chine. Le teaser a révélé un combiné pliable vers l’intérieur dans le style du Samsung Galaxy Z Fold 3, mais une nouvelle fuite met en lumière le Honor Magic V.

Selon les rendus et la fiche technique partagée par Ishan Agarwal avec MySmartPrice, le prochain téléphone mesurera 160,4 × 141,1 × 6,7 mm une fois déplié. Cela implique qu’il peut être plus grand que le Galaxy Z Fold 3, qui mesure 158,2 x 128,1 x 6,4 mm lorsqu’il est déplié.

Il y a quelques autres domaines où le premier appareil pliable d’Honor pourrait dépasser le pari de Samsung. Le rapport affirme que son écran principal est un panneau OLED de 7,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que l’écran de couverture est un panneau OLED de 6,45 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En revanche, le téléphone rabattable vers l’intérieur de Samsung a un écran principal de 7,6 pouces et un écran de couverture de 6,2 pouces.

Il est également prévu d’inclure une configuration de caméra arrière triple comprenant un capteur principal de 50MP, une caméra ultra-large de 50MP et un tireur à « spectre amélioré » de 50MP. Ce que le dernier capteur peut faire n’est pas clair, mais il pourrait s’inspirer de l’appareil photo à ultra spectre du Huawei P50 Pocket, conçu pour améliorer la clarté et la visibilité de la lumière pour des photos plus vives. Sur le devant, il y aura très probablement une caméra selfie 42MP.

Le Honor Magic V pourrait également contenir une batterie de 4 750 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 66 W. Pendant ce temps, le Galaxy Z Fold 3 dispose d’une batterie de 4 400 mAh avec une capacité de charge rapide de 25 W.

Comme les téléphones phares dont le lancement est prévu cette année, l’appareil devrait être alimenté par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. On dit également qu’il est disponible dans les coloris orange, blanc et noir.

Nous n’aurons pas à attendre un moment avant que le Magic V ne brise enfin la couverture. Honor dévoilera officiellement le téléphone le 10 janvier, mais il reste à voir s’il sera publié dans le monde.

