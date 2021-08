Honor Magic3, le retour sur le ring par la porte d’entrée avec trois modèles | La technologie

La société Honor a été légalement scindée de Huawei et peut donc opérer de manière indépendante. Cela permet de pouvoir à nouveau négocier avec Google pour utiliser ses services et applications, chose quasi indispensable pour les utilisateurs d’Android. Avec le Honor Magic3, il revient sur le marché avec un mobile haut de gamme qui a beaucoup à dire.

Certes, si vous voulez revenir sur le marché, vous devez le faire ou avec un pari qui offre très bon rapport qualité prix ou avec un meilleur produit qui se battent de toi à toi avec les plus puissants du moment.

Cette dernière voie est celle qu’Honor a choisie lors du lancement de son mobile Magic3. Il s’agit d’un smartphone équipé du dernier processeur Snapdragon et doté d’un système multi-caméra arrière innovant parmi de nombreuses autres vertus.

Honor est née comme une sous-marque de Huawei axée sur les plus jeunes et avec une cible pure et simple d’utilisateurs de réseaux sociaux et d’Internet. Avec le Magic3, l’entreprise montre du muscle et c’est que ce mobile fait un grand saut et est placé en premier sur le marché.

Honor Magic3Honor Magic 3 ProHonor Magic 3 Pro + Écran interne Panneau 6,76″ | AMOLED | Résolution 2 772 x 1 344 pixels | HDR10 | Panneau 120 Hz 6,76″ | AMOLED | Résolution de 2 772 x 1 344 pixels | HDR10 | Panneau 120 Hz 6,76 ” | AMOLED | Résolution de 2 772 x 1 344 pixels | HDR10 | 120 Hz Processeur Snapdragon 888 + Snapdragon 888 + Snapdragon 888 + Mémoire RAM 8 Go 8 Go 12 Go Stockage 256 UFS 3.1 256 UFS 3.1512 Go UFS 3.1 Caméras principales Monochrome 64 Mpx / Principal 50Mpx Monochrome 64 MP / 1.9 fx Appareils photo principaux | 13 Mpx grand angle Monochrome 64Mpx f / 1.8 | Principal 50Mpx f / 1.9 | 13 Mpx grand angle f / 2.2 | Téléobjectif 64 Mpx 3.5xf / 3.5 Monochrome 64Mpx f / 1.8 | Principal 50Mpx f / 1.9 | 64Mpx grand angle f / 2.2 | Téléobjectif 64 Mpx 3.5xf / 3.5 Caméra frontale13Mpx grand angle | Caméra capteur 3D13Mpx grand angle | Caméra capteur 3D13Mpx grand angle | Caméra capteur 3DExtras cameraFocus LaserDTOF focus 8x8DTOF focus 8x8Batterie4,600 mAh | Charger 66W4,600 mAh | Charge 66W | Recharge sans fil 50W et inversion sans fil 4600 mAh | Charge 66W | Charge sans fil 50W et inversion sans fil Système d’exploitation Android 11 (avec services Google) + Magic UI 4.0Android 11 (avec services Google) + Magic UI 4.0 Android 11 (avec services Google) + Mag ic UI 4.0Dimensions162,5×74,9×8,99 | 9,5 mm162,5×74,9×8,99 | 9,5 mm162,5×74,9×8,99 | 9,5 mm Poids202g212g236g Prix 899 euros 1 099 euros 1 499 euros

Tous les modèles montent un Écran Flex OLED de 6,76 pouces avec une résolution de 2,772×1,344px. Ce sont des écrans HDR10+ incurvés sur les côtés.

L’écran a un trou en haut à gauche où vous pouvez voir son système de double caméra frontale, comme nous l’avons vu par exemple dans le Huawei P40 Pro.

Nous sommes face à des modèles résistants à l’eau et à la poussière IP68. Quant à la finition, à l’arrière, ce dessin circulaire des caméras sur fond noir se démarque.

Ils sont disponibles en bleu et or (Golden Hour et Blue Hour) ainsi qu’en noir et blanc. La gamme Pro semble avoir les mêmes couleurs sauf le bleu.

En termes de performances, ces téléphones montent le dernier SoC Qualcomm, le Muflier 888+ 5G. Apparemment, il présente une amélioration notable par rapport au 888 en termes d’IA.

Selon Huawei, nous sommes confrontés à un système d’exploitation qui intègre Honor OS Turbo X qui vous permet d’optimiser les performances afin qu’elles ne diminuent pas avec le temps. En fait, ils montrent qu’il peut garder 19 applications en vie en arrière-plan, contre 12 sur la plupart des téléphones Android.

Pour maintenir des performances maximales, il dispose d’un système de refroidissement au graphène qui promet jusqu’à 50 % d’amélioration de la dissipation par rapport aux autres matériaux. Cela vous permet de maintenir des performances optimales plus longtemps, du moins sur le papier.

Le Snapdragon 888+ monte un modem qui, avec les données 5G, atteint jusqu’à Téléchargements à 6,1 Gbit/s grâce à ce qu’ils ont appelé Link X, qui atteint également une latence très faible.

Si nous parlons de batterie, ils montent la batterie de 4 600 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 66 W et sans fil de 50 W. Les modèles Pro et Pro + servent également de système de charge sans fil inversé pour d’autres appareils.

En termes de caméra, les Modèle Magic 3 Pro et Pro + Ils sont le modèle le plus avancé et montent quatre caméras arrière qui comprennent une caméra monochrome de 64 Mpx, une caméra large de 50 Mpx 1 / 1,56 ” IMX766.

Un appareil photo grand angle 13 mégapixels 126º avec une mise au point de 2,5 cm est complété pour prendre des photos macro et un téléobjectif 3,5x 64 mégapixels (qui réalise un zoom hybride 100x).

Modèle Magic3 perd le téléobjectif et la mise au point se fait par laser au lieu de dTOF. Cependant, il conserve toujours le capteur principal et le monochrome de 64 Mpx.

La caméra frontale permet le déverrouillage 3D ToF, beaucoup plus sûr que la reconnaissance faciale traditionnelle car elle utilise une carte de profondeur de votre visage en plus de vérifier les dimensions.

Et nous sommes arrivés à ce que nous avons déjà vu avec le filtrage IMAX, la prise en charge de LUT pour la vidéo et la création de ce look cinématographique. Il se peut enregistrer au format Log (Magic LUT) un format intermédiaire entre RAW et MP4.

Ce format d’enregistrement permet de capturer des images en mouvement dans un profil très plat pour pouvoir ensuite graduer la couleur à l’aide de LUT. De cette façon, il est possible de rayer un peu plus la plage dynamique de ces capteurs.

Et ce n’est pas seulement la qualité de l’image lorsque vous enregistrez une vidéo, vous devez également obtenir un son de qualité et c’est pourquoi ce mobile dispose d’un système de son stéréo DTS X et de trois microphones directionnels.

Cela permet d’obtenir un matériel capable d’atteindre les Certification IMAX améliorée qui assure la lecture du contenu sur un grand écran DCI-P3 4K HDR et DTS X.

Et enfin, le modèle Honor Magic3 Pro + qui a un design différentiel avec un arrière qui laisse l’arrière de l’appareil photo dans une forme hexagonale. Il monte un verre incurvé appelé Nano Crystal et le dos est en céramique Nano Crystal.

C’est, comme on le voit Il a un design plus soigné que le Pro mais partage les mêmes spécifications.

Cela en augmentera le prix. Les matériaux sont plus résistants avec la finition arrière en céramique nanocristal et, eh bien, la finition arrière est différentielle.

Le Le capteur principal de l’appareil photo est le seul qui varie, soit 50 Mpx Sony IMX 700 qui est de 1/1,28 “en taille contre 1/1,56” de ses frères et sœurs plus jeunes. et la caméra grand angle qui passe à 64 Mpx contre 13 Mpx.

Prix ​​et disponibilité Honor Magic3 :

Le mobile Honor Magic3 va être lancé sur le marché mondial et nous avons déjà les dates et les prix des téléphones mobiles en Espagne. La société a déclaré qu’elle serait d’abord lancée en Chine et qu’elle atteindrait ensuite le reste du monde.

Comme nous l’avons mentionné, ce sont des terminaux très puissants qui arrivent dans différentes configurations de RAM et de stockage et qui partent de prix à prendre en compte et conformes à leurs spécifications techniques.

Honneur Magie3:

8 Go de RAM + 256 Go de stockage 899 euros

Honorez Magic3 Pro :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage 1 099 euros.

Honorez Magic3 Pro + :

12 Go de RAM + 512 Go de stockage 1 499 euros.

Comme on le voit certains mobiles haut de gamme qui s’inscrivent dans la lignée du haut de gamme Oppo Find X, Galaxy S21 ou du dernier iPhone.

Nous attendons de recevoir le mobile pour analyser le mobile avec les services mobiles de Google avec Magic UI 4.0.