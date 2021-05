Honor parierait sur les processeurs Qualcomm dans ses prochains mobiles | La technologie

Honor ne fait plus partie de Huawei et cela lui permet de monter des processeurs non Kirin tels que le nouveau Qualcomm Snapdragon 778G.

L’honneur n’est plus sous l’égide de Huawei depuis un moment, Cette démarche stratégique permet d’éviter les sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis et, en plus, que la société de smartphones peut intégrer de nouveaux processeurs dans ses appareils.

Personne ne doute des performances des processeurs Kirin, mais ils ont tendance à être inférieurs à Qualcomm en termes généraux et, surtout, en termes de performances graphiques. Les Snapdragon sont généralement les processeurs à battre dans le haut de gamme d’Android et que les nouveaux terminaux Honor intègrent ces puces signifierait une plus grande concurrence dans le secteur.

Si vous envisagez d’acheter un mobile Huawei ou Honor, vous souhaitez savoir s’il intègre ou non les services Google. Dans cette liste, nous collectons les smartphones des deux sociétés qui sont officiellement vendus en Espagne, avec toutes les applications Google. Ils sont plus que vous ne le pensez.

Qualcomm a annoncé il y a quelques heures son nouveau processeur destiné au milieu de gamme supérieur, le Snapdragon 778G et Honor ont confirmé que ses nouveaux appareils Honor 50 l’utiliseraient comme centre nerveux. Ce processeur a des capacités 5G et est composé de huit cœurs, quatre d’entre eux de haute performance et avec une vitesse d’horloge de 2,4 GHz, tandis que les quatre autres ont une vitesse de 1,8 GHz.

Dans la partie graphique, ce processeur intègre le GPU Adreno 642L avec Vulkan 1.1 et la compatibilité avec HDR10, HDR10 + et HLG. ÀQuelque chose d’intéressant à propos de ce processeur est qu’il prend en charge des taux de rafraîchissement d’écran allant jusqu’à 144 Hz avec lequel nous pourrions voir un appareil Honor avec un taux de rafraîchissement élevé.

Honor n’a pas encore donné de date exacte pour le lancement de ses nouveaux appareils de la famille Honor 50, mais ils devraient arriver au milieu du troisième trimestre. La famille, en principe et selon les rumeurs, serait composée des Honor 50, Honor 50 Pro et Honor 50 Pro +.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre que Honor confirme la date de lancement de ses nouveaux équipements et que ceux-ci atteignent le territoire national afin de les tester et de vous raconter notre expérience.