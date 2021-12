Honor présente le Magic V, son premier téléphone pliable

25/12/2021 à 12:03 CET

Honneur a annoncé le lancement de son premier smartphone pliable, le Magie V. La prestigieuse marque chinoise l’a appelé « le premier produit phare pliable de Honor » et a assuré qu’il serait lancé « bientôt », bien que la société n’ait pas fourni de date exacte.

Des rumeurs ont circulé au sujet d’un possible dispositif de pliage Honor, en particulier après que la société a réservé les mots « Magic Fold » et « Magic Wing » auprès de l’Autorité chinoise des marques. Le PDG de l’entreprise, George Zhao, a déjà manifesté son intérêt pour un téléphone pliable pour l’année 2019.

Absolument rien n’est connu sur le terminal, à l’exception des rumeurs selon lesquelles le téléphone pliable Honor pourrait utiliser un verre ultra-mince avec un Paravent pliable de 8,03 pouces et un paravent extérieur de 6,45 pouces. Si nécessaire, cela signifie qu’il serait très similaire au Galaxy Fold 3 de Samsung et non au Galaxy Flip 3. Puisqu’il s’agit d’un flagship, il devrait disposer d’un processeur relativement haut de gamme pour ces terminaux, qui manquent généralement de matériel puissant.