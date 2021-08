Honor présente Magic 3 Series : son nouveau flagship

in

08/12/2021 à 14:12 CEST

Honor a dévoilé ses premiers appareils après s’être séparé de sa société mère, Huawei. L’entreprise asiatique a réussi à générer de grandes attentes dans le présentation de son nouveau flagship et tout indique que ces attentes ont été plus que comblées avec la présentation du incroyable Honor Magic 3 et Magic 3 Pro.

La première chose qui attire votre attention est son écran incurvé de 6,76 pouces. Ce qui convient vraiment à l’aspect visuel du téléphone.

Le Magie 3 Pro aura le processeur Muflier 888, le plus puissant de la marque, qui augmentera les performances des téléphones Honor par rapport à leurs précédents flagships. Avec un système d’accélération du système d’exploitation, ils promettent que le Honor Magic fonctionnera comme un vrai coup. Pour alimenter ce processeur haut de gamme, nous retrouvons une batterie de 4600mAh et la technologie SuperCharge qui nous permettront de charger l’appareil en quelques minutes.

L’un des points les plus incroyables est sa quintuple caméra 50 + 64 + 13 + 64 et une incroyable caméra centrale qu’ils ont surnommée “l’œil de la muse”, un original de Sony, plus précisément l’IMX 677. Ainsi, Honor semble avoir fait ses devoirs avec un appareil photo incroyable qui permettra jusqu’à 100 fois de zoom.. À l’avant, il comprend deux caméras, dont une avec un capteur de profondeur 3D afin que nous puissions capturer les meilleurs selfies possibles.

De plus, le Magic 3 Pro aura IP68, ce qui garantira qu’il peut être immergé à un mètre et demi de profondeur pendant environ une heure.

Enfin, il convient de mentionner qu’il disposera d’Android et du magasin de la société Google, car ils n’appartiennent plus officiellement à Huawei.

Les nouveaux Magic 3 et Magic 3 Pro sortira dans Blue Hour, Golden Hour, Classic White et Classic Black.