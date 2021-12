Honor rejoindrait Samsung et lancerait son propre pliage, le Honor Magic Fold | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Honor préparerait son propre terminal pliable et aurait un format similaire au Samsung Galaxy Z Fold 3, il s’appellerait Honor Magic Fold.

Les téléphones pliables ont peut-être marqué un avant et un après dans la téléphonie mobile. Et, est-ce que le changement de format que ces appareils recherchent est quelque chose qui n’avait pas été vu à ce jour.

Bien sûr, malgré les avancées de ce type de terminaux. Ce qui se passe, c’est que, pour le moment, nous ne trouvons pas beaucoup d’options réelles pour tout type d’utilisateur. A ce jour, peu d’entreprises s’aventurent dans ce secteur.

L’entreprise qui a le plus prisé est Samsung avec ses Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, ces terminaux ont une manière différente de comprendre ce que signifie être un terminal pliable. Alors que l’un a un format shell, l’autre une tablette.

Ces deux formats semblent être les plus populaires au niveau général, bien qu’il existe également d’autres fabricants qui s’empressent d’essayer des appareils avec des écrans enroulables. L’exemple clair est OPPO avec le X 2021.

Petite mise à jour de notre rendu Magic Fold (Low res) pic.twitter.com/Nu2khHdggv – Teme (特米) 😷 (@ RODENT950) 10 décembre 2021

Et, bien que les exemples soient peu nombreux, on a vu que d’autres entreprises ont déjà commencé à lancer des appareils ou, du moins, à les planifier. Ces dernières semaines, on a vu que Huawei préparerait un appareil avec ces caractéristiques.

Mais il semble que ce ne serait pas le seul, aujourd’hui on apprend qu’Honor aurait aussi en tête de lancer un appareil pliable baptisé Honor Magic Fold. D’après le nom, il s’ensuit que le format serait le même que celui du Samsung Galaxy Z Fold 3.

Cette nouvelle n’est, pour le moment, qu’une rumeur ; il faut donc le prendre avec une certaine prudence. Sur la photo supposée réelle de l’appareil, nous voyons un design avec un grand écran externe et un module de caméra arrière similaire à celui du Honor 50 Pro.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur cet appareil, nous devons donc attendre que Honor décide de le lancer officiellement ou de l’annoncer pour connaître les spécifications et tous les tenants et aboutissants de l’appareil.