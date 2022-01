Honor s’attaque au Galaxy Z Fold 3 de Samsung avec son premier produit phare pliable

Honor a annoncé le 10 janvier le Magic V, le premier téléphone pliable doté du chipset 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Comme prévu, le téléphone présente une conception pliable vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung et le OPPO Find N récemment lancé.

Contrairement à l’OPPO Find N, qui est un appareil pliable « compact », le Magic V dispose d’un énorme écran OLED principal de 7,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une certification IMAX Enhanced. L’écran de couverture du téléphone est un panneau OLED incurvé « sans plis » de 6,45 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 21,3:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Honor Magic V impressionne également dans le domaine de la caméra, du moins sur le papier. Honor a équipé le téléphone d’un ensemble de trois caméras comprenant un capteur principal de 50MP, un tireur ultra-large de 50MP et un objectif à spectre de couleurs de 50MP. Vous obtenez également deux caméras selfie 42MP, une sur l’écran intérieur et une sur l’écran de couverture.

Le pliable contient une grande batterie de 4 750 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W. La société affirme qu’il ne faut que 15 minutes pour que la batterie soit chargée à 50 %.

En ce qui concerne le logiciel, le premier pliable d’Honor exécute l’interface utilisateur Magic 6.0 de l’entreprise sur Android 12. Sans surprise, le téléphone inclut la prise en charge de plusieurs fenêtres, permettant aux utilisateurs de diviser l’écran en plusieurs fenêtres. Le système intelligent intelligent AI de Magic V peut également détecter et recommander automatiquement du contenu pour Multi-Window en fonction de votre utilisation.

Le Honor Magic V sera mis en vente en Chine à partir du 18 janvier en deux variantes. Alors que la version 256 Go coûtera 9 999 yuans (environ 1 570 $), la variante 512 Go est au prix de 10 999 yuans (environ 1 725 $). Malheureusement, on ne sait pas si le Magic V se rendra sur les marchés mondiaux pour défier les meilleurs téléphones pliables du marché.

