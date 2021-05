Honor s’éloigne de Huawei et son prochain mobile bénéficiera des services Google | La technologie

Honor prend son envol en tant que marque indépendante après la vente de Huawei et la bonne nouvelle commence à arriver pour l’entreprise.

Pour comprendre cette actualité, il est important d’avoir une idée générale du contexte. Comme beaucoup le savent déjà, Honor était une marque qui faisait partie de Huawei, mais le blocus maintenu par le gouvernement des États-Unis a contraint la grande entreprise chinoise à la vendre à Shenzhen Zhixin New Information Technology Co pour nettoyer ses comptes.

Les mobiles Honor souffraient jusqu’à présent du même problème que ceux de Huawei, impossible d’intégrer les services Google par le blocus qui a continué sur eux. Cependant, ce temps peut être laissé pour compte et le Honor 50 portera déjà l’intégralité du package Google en standard et un système d’exploitation classique, le prochain gros pari de la société sera vendu sans aucune limitation.

Les nouvelles sont arrivées par la section allemande d’honneur à travers la réponse à un tweet, ce n’est donc pas du tout officiel, mais cela confirme ce qui a été rumeur depuis longtemps et le pas que beaucoup attendaient.

Ha, das können wir bestätigen. Aber pssst, soll noch eine Überraschung werden 😉 – HonorDE (@HonorGermany) 21 mai 2021

Dans la chaîne de tweets dans laquelle ils répondent aux questions d’un utilisateur, ils indiquent s’ils disposeront des services Google que “nous pouvons confirmer. Mais pssst, ça devrait être une autre surprise“. Cette phrase sert à faire avancer ce que tout le monde attendait avant qu’Honneur ne lève la tête.

On sait que le Honor 50 comportera également un processeur Snapdragon et que l’appareil sera le premier sur le nouveau chemin à voir les résultats obtenus après les travaux réalisés par l’entreprise. Les négociations ont été longues avec les autorités et différents fabricants pour intégrer également des composants d’entreprises américaines.

Tandis que Huawei continue de subir les conséquences de ce blocus et des doutes subsistent sur ce que sera son avenir le plus proche, où la vente de plus de sections n’est pas exclue, en l’honneur, ils espèrent s’éloigner de ce passé et savoir comment gagner des utilisateurs de partout sur la planète. Ils auront la tâche compliquée en raison de l’étroitesse du marché, mais au moins, ils commenceront à rivaliser sur un pied d’égalité avec les autres fabricants, sans la traînée du blocus.