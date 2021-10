Honor X30 Max pourrait être le téléphone pour ceux qui ont de grandes mains

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Le prochain téléphone X30 Max d’Honor a apparemment un écran de 7 pouces. Cela en ferait le plus gros téléphone depuis les appareils 7 pouces de Huawei et Xiaomi.

Honor a connu une année de début solide en tant que marque indépendante, proposant la série Honor 50 et la gamme phare Honor Magic 3. Il semble que la société ait encore plus à offrir, et un appareil à venir pourrait reprendre là où des téléphones comme les séries Huawei Mate 20X et Xiaomi Mi Max se sont arrêtés.

Le pronostiqueur de Weibo, Bald Panda, a affirmé que Honor travaillait sur le Honor X30 Max, présentant quelques spécifications apparentes. Plus précisément, nous examinons un appareil doté d’un écran de 7,09 pouces, d’une batterie de 6 000 mAh, d’une charge de 22,5 W, d’un chipset Dimensity 900 5G et d’un appareil photo principal de 64 MP.

La taille de l’écran en particulier signifie que nous pourrions regarder l’un des plus gros smartphones de l’année, ce qui le rend idéal pour les personnes ayant de grandes mains. Naturellement, les gros téléphones ont également tendance à avoir de grosses batteries, nous sommes donc heureux de voir la batterie de 6 000 mAh apparemment également à bord.

Un autre pronostiqueur de Weibo, Digital Chat Station, a réitéré la taille de l’affichage dans un article récent, ajoutant qu’il devrait arriver en Chine avant le 11 novembre.

Nous n’avons aucune idée du prix non plus, mais la vitesse de charge relativement lente et le SoC Dimensity moins performant suggèrent que nous envisageons un appareil de milieu de gamme plutôt qu’un appareil de niveau phare. Pourtant, ce sera une option bienvenue pour les consommateurs qui ont envie d’un écran géant sur leurs téléphones.