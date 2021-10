Honte à la police alors que les statistiques montrent l’horreur des allégations d’irrégularités sexuelles | Royaume-Uni | Nouvelles

Un catalogue d’allégations comprend 370 incidents d’agression sexuelle, 100 accusations de viol et 18 délits sexuels sur des enfants au cours des quatre dernières années. Les chiffres, révélés pour la première fois, montrent des allégations graves et des inconduites sexuelles avérées qui touchent désormais toutes les forces du pays.

L’image troublante fera l’objet ce soir d’une émission spéciale de Channel 4 Dispatches intitulée Cops on Trial.

Il est projeté moins de quinze jours après que le flic rouge Wayne Couzens a été condamné à une peine à vie pour le meurtre de Sarah Everard dans une affaire qui a déclenché l’indignation nationale.

Twisted Couzens a reconnu l’enlèvement, le viol et le meurtre de la responsable marketing de 33 ans, l’ayant faussement arrêtée pour violation des directives de Covid.

Les expéditions ont utilisé les lois sur la liberté d’information pour obtenir des réponses de 39 des 43 forces britanniques.

Ils ont révélé que seulement huit pour cent des allégations ont conduit à un licenciement et même dans les cas confirmés d’inconduite sexuelle, les licenciements étaient inférieurs à un tiers.

Près des deux tiers des allégations n’ont donné lieu à aucune action (parce que les cas n’ont pas été retenus, il n’a pas été jugé nécessaire de répondre, l’enquête a été abandonnée ou aucune autre mesure n’a été prise).

Près d’un tiers des agents accusés avaient déjà été signalés pour une sorte d’inconduite (pas nécessairement de nature sexuelle), ce qui soulève des questions sur la robustesse du contrôle.

Le programme a également eu accès à des recherches menées par l’Université de Bournemouth et soutenues par le Conseil national des chefs de police.

Il comprend 514 cas avérés d’inconduite sexuelle dans 33 forces au cours des cinq dernières années. La recherche a révélé que parmi les victimes de policiers, 40 % avaient déjà été victimes de violence domestique, 20 % avaient des problèmes de santé mentale et 25 % avaient déjà subi des agressions sexuelles.

Le programme laisse entendre que dans de nombreux cas, certains policiers ciblent délibérément des femmes connues pour être vulnérables.

Le type le plus courant est l’abus de position à des fins sexuelles dans lequel un agent utilise son pouvoir pour nouer une relation avec une victime à des fins sexuelles.

Une victime a été violée après une soirée à Preston, dans le Lancashire, et son affaire a été confiée au DC Jatinder Bunger.

Dans le cadre de son enquête, Bunger a pris son téléphone pour examiner les images qu’elle avait prises de ses blessures comme preuves. Lorsqu’elle a rencontré l’officier, elle a été consternée de voir ses propres photographies – y compris des images d’elle en sous-vêtements – qui n’étaient pas liées à son cas.

Ils avaient été retirés de son téléphone par Bunger, et une enquête plus approfondie a montré qu’il avait ciblé quatre autres femmes, des victimes de crimes sur lesquels il avait été envoyé pour enquêter.

Il a pris des images intimes de certains de leurs téléphones, envoyé des messages sexuels et fait des visites à domicile inutiles à l’un d’entre eux.

Il a été reconnu coupable de cinq chefs d’inconduite dans une fonction publique et a été condamné à 10 mois de prison.

Les recherches de l’Université de Bournemouth montrent également que 15% des cas avérés qu’ils ont analysés impliquaient des sergents de rang ou plus et 30 officiers étaient à un niveau supérieur d’inspecteur et au-dessus.

L’officier le plus haut gradé dans un cas avéré d’inconduite sexuelle était un chef de police adjoint.

Sur les 514 cas avérés, chaque contrevenant, en moyenne, avait déjà six sanctions disciplinaires générales ou allégations à son dossier. Près de la moitié ont fait l’objet de registres d’intelligence suggérant qu’ils peuvent être impliqués dans un comportement sexuel. Il s’agit de dénonciations anonymes transmises à la police et pouvant couvrir tout, des relations extraconjugales aux informations sur les infractions sexuelles.

Louise Rolfe, responsable du Conseil national des chefs de police pour la violence et la protection du public, a déclaré: «Nous sommes vraiment inquiets d’entendre parler de chacune de ces allégations. Nous devons absolument, en matière de police, aller au fond de ce qui a pu se cacher derrière ces cas.

« Toute personne dans la police qui fait face à des poursuites pour faute grave nous causerait toutes sortes de préoccupations, mais s’il n’y a aucune voie légale qui s’offre à nous, nous serions très prudents quant à la façon dont une personne est employée et à la surveillance et au soutien que nous pourrions mettre en place. personne et ses collègues pour éviter que quoi que ce soit ne se reproduise.

« Nous avons des systèmes robustes… mais nous ne faisons pas assez les choses correctement. Nous savons très malheureusement qu’un petit nombre de personnes sont attirées par la police en raison du pouvoir, du contrôle et de l’opportunité qu’elle leur offre. »

La semaine dernière, le commissaire de la police du North Yorkshire, des incendies et du crime, Philip Allott, qui est payé 74 400 £, a déclenché la fureur après avoir déclaré que les femmes « doivent être sages », ajoutant que Mme Everard n’aurait jamais dû « se soumettre » à Couzens.

Après la colère nationale contre son commentaire insensible, il s’est excusé et a déclaré qu’il voulait retirer ce qu’il avait dit. Plus de 1 000 personnes ont depuis réclamé sa démission.

Flics à l’essai: envoie All4 et Channel 4 à 22 heures ce soir