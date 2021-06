“Honte pour le pays”: Hardeep Singh Puri déchire d’anciens bureaucrates à propos d’une lettre ouverte sur le projet Central Vista

S’adressant à l’opposition, Hardeep Singh Puri a déclaré qu’il avait remarqué qu’un faux récit était en train d’être créé sur le projet central.

Projet Central Vista : le ministre du Logement et des Affaires urbaines de l’Union, Hardeep Singh Puri, a critiqué l’opposition ainsi que 60 anciens bureaucrates qui ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre Narendra Modi et au ministre lui-même contre le projet Central Vista. S’adressant à ceux qui s’opposent au projet, Puri a affirmé qu’un faux récit était en train d’être créé sur le plan de réaménagement de Central Vista, qu’il a qualifié de nécessité et non de projet de vanité.

Puri a déclaré que les 60 anciens bureaucrates qui ont écrit une lettre ouverte “ne sont pas des imbéciles instruits, mais ils sont une honte pour le pays”. En lisant certaines parties de la lettre, Puri a déclaré que ces anciens officiers de l’IAS ont allégué que le nouveau bâtiment du parlement était en cours de construction en raison de croyances superstitieuses. Il a dit qu’un de ces bureaucrates avait alors signé le rapport du projet. « Ce projet a commencé, si l’on en croit les rapports, à cause d’une croyance superstitieuse selon laquelle l’actuel bâtiment du Parlement est ‘malchanceux’. Comment quelqu’un peut apposer sa signature sur cette lettre bizarre défie la logique ! » il a dit.

“Ce projet a commencé, si l’on en croit les rapports, à cause d’une croyance superstitieuse que l’actuel bâtiment du Parlement est” malchanceux “” Comment quelqu’un peut mettre sa signature sur cette lettre bizarre défie la logique ! pic.twitter.com/bdsUfnM1za – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 31 mai 2021

Le ministre a déclaré que Meira Kumar, alors présidente de Lok Sabha, et l’ancien ministre de l’Union, Jairam Ramesh, avaient également plaidé en faveur d’un nouveau bâtiment et se sont demandé s’ils étaient guidés par la superstition.

S’adressant à l’opposition, Puri a déclaré qu’il avait remarqué qu’un faux récit était en train d’être créé sur le projet central, et a ajouté qu’aucun bâtiment patrimonial ne sera «touché». “Ce n’est pas un projet de vanité, et c’est un projet de nécessité”, a déclaré Puri lors de la conférence.

Le ministre s’adressait à la presse après que la Haute Cour de Delhi a statué que le projet Central Vista était d’importance nationale et a autorisé la poursuite des travaux de construction.

Le réaménagement de Central Vista, le corridor électrique de la nation, prévoit un nouveau bâtiment du Parlement, un secrétariat central commun, la rénovation du Rajpath de 3 km de Rashtrapati Bhavan à India Gate, une nouvelle résidence et un nouveau bureau du premier ministre et une nouvelle enclave de vice-président. .

