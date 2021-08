HOOBS 4 améliore Homebridge avec de nouvelles fonctionnalités

in

Il y a environ un an, j’ai fait un examen de HOOBS, qui est une solution prête à l’emploi pour exécuter un environnement Homebridge. Homebridge est devenu la plate-forme centralisée pour connecter des appareils qui ne prennent pas en charge HomeKit de manière native à la plate-forme d’Apple. Il existe d’innombrables autres projets qui rendront tous vos produits de maison intelligente compatibles avec HomeKit. HOOBS 4 est une mise à jour logicielle récemment publiée qui en fait un endroit encore meilleur pour exécuter Homebridge

Améliorations des performances et de l’interface utilisateur

La version 4 du logiciel HOOBS apporte des améliorations à la vitesse de l’interface utilisateur et au contrôle des accessoires. Le tableau de bord HOOBs est instantanément mis à jour pour afficher l’état actuel des appareils. L’utilisation de la mémoire a également été réduite afin que les HOOBs soient plus stables. Un nouveau mode sombre est également inclus dans l’interface utilisateur. Des widgets de tableau de bord, des icônes personnalisées et la création de thèmes personnalisés sont également inclus dans HOOBS 4.

Un plugin par pont dans HOOBS 4

Lors de l’installation d’un nouveau plugin dans HOOBS 4, vous avez la possibilité de créer un nouveau pont ou de l’ajouter à un pont existant. L’exécution d’un seul plug-in par pont garantit la stabilité de tous les autres accessoires au cas où un plug-in de périphérique commencerait à mal fonctionner.

Sauvegardes cryptées

Avec tout le temps passé à configurer HOOBS, avoir une bonne sauvegarde est essentiel si vous avez besoin de restaurer. Les fichiers de sauvegarde de HOOBS 4 sont rapides, cryptés et ne représentent qu’une fraction de leur taille.

Nouveau terminal de récupération

HOOBS inclut désormais un terminal de récupération sur hoobs.local:9090 (sur votre réseau local), vous pouvez donc le réinitialiser sans avoir besoin de SSH dans l’appareil.

La version 4.0 permet à chaque composant de HOOBS de fonctionner indépendamment les uns des autres pour des mises à jour plus faciles. Vous pouvez désormais mettre à jour le serveur, l’interface et le système directement depuis l’interface utilisateur.

Nouvelle bibliothèque de plugins

La version 4.0 de HOOBS comprenait une page de plug-in repensée avec une navigation facile, un accès aux critiques et un échange de version. De nombreux plugins sont désormais certifiés pour fonctionner également avec les HOOB. Ces plugins ont été largement testés pour la compatibilité.

Ponts partageables

HOOBS vous permet désormais d’exporter chaque pont individuel avec tous ses plugins et configurations inclus. Cette fonction peut être utilisée pour déplacer vos ponts vers un autre appareil HOOBS ou pour partager des installations et des configurations particulières avec d’autres utilisateurs HOOBS.

Connecter les caméras Nest et Ring à HomeKit

Vous pouvez maintenant voir toutes les caméras que vous avez ajoutées à HOOBS/Homebridge depuis l’interface utilisateur. Cela fonctionne très bien avec les caméras Ring et Nest. Il comprend des instantanés et une diffusion d’instantanés pour toutes les caméras. Les caméras prises en charge peuvent également diffuser en direct.

Application de bureau macOS HOOBS 4

L’exécution de HOOBS sur le Web fonctionne bien, mais les applications natives sont toujours préférables. HOOBS dispose désormais d’une application macOS pour que vous puissiez accéder facilement à votre environnement local grâce à la détection automatique des appareils. Si vous avez un environnement Windows à la maison, il existe également une application Windows HOOBS.

Conclusion sur HOOBS 4

HOOBS 4 est une mise à jour gratuite pour les clients existants. Si vous n’avez pas encore commencé avec Homebridge, HOOBS est le moyen le plus simple de commencer. Avant de dire que Homebridge peut être installé gratuitement sur n’importe quel ordinateur, je me rends compte que HOOBS est destiné aux personnes qui souhaitent profiter de Homebridge sans tracas. Si vous souhaitez commencer avec une expérience Homebridge clé en main, vous pouvez l’acheter gratuitement sur Amazon ou directement auprès de HOOBS.

