HOOD Stock a un mérite à long terme, alors ignorez les critiques

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) n’est publique que depuis moins d’un mois et a déjà connu sa juste part de drame.

Il a trébuché hors de la porte et a fait face à la moquerie, seulement pour livrer un rallye tueur d’ours de 155%. Il a culminé le 4 août et s’est simplement effondré en quelques heures. Il se situe maintenant à 45% en dessous de la ligne des hautes eaux et a du mal à trouver pied.

C’est inquiétant mais certainement pas une condamnation à mort. Ma conclusion aujourd’hui sera que l’action HOOD constitue un pari valable à long terme. Si les marchés sont plus élevés à l’avenir, cela ira très bien.

Les marchés actions n’ont jamais été aussi haussiers. Le S&P 500 a battu un record lundi même à son ouverture. Pendant ce temps, il est préoccupant que le stock de Robinhood ait du mal à arrêter le dérapage. Néanmoins, l’exubérance supplémentaire qu’il a trouvée il y a quelques semaines est presque totale. Tomber d’ici devrait exiger un travail plus dur de la part des vendeurs.

HOOD Stock bénéficie d’une base fidèle

Fondamentalement, la thèse de la détention de cette action a du sens. Les volumes de transactions ont explosé et je ne vois pas la tendance s’inverser. La pandémie a créé des millions de nouveaux investisseurs. Robinhood a été le point culminant de ce phénomène.

En conséquence, ils ont une base d’utilisateurs fidèles qui ne fait peut-être que commencer. Ils ont récemment signalé 18 millions de comptes avec un solde. C’est 40 % de plus que trois mois auparavant. Avec le temps, ils peuvent apprendre à ajuster leurs stratégies et à perfectionner leurs compétences. Bien que la direction n’ait pas encore vanté la croissance explosive, la rue le découvrira plus tard.

Les indicateurs financiers sont prometteurs. Statistiquement, l’action HOOD a un ratio prix/ventes inférieur à 30. Bien que ce ne soit pas bon marché, ce n’est pas non plus scandaleux. Cela est particulièrement vrai lorsque la ligne de revenus du compte de résultat augmente rapidement. Robinhood dispose désormais d’un volume d’affaires de 1,4 milliard de dollars sur 12 mois. Ils perdent encore beaucoup d’argent pour y parvenir, mais pour cela c’est normal.

Sur le long terme, tant qu’ils ont la croissance de leur côté, ils peuvent ajuster la rentabilité.

Le facteur de confiance des investisseurs

L’entreprise est encore trop récente pour être jugée sévèrement. Cela me rappelle la situation avec Uber (NYSE :UBER). Les attentes étaient si élevées lors de son introduction en bourse qu’elles étaient sûres de décevoir. Heureusement dans ce cas, HOOD stock a trouvé pied très rapidement. UBER a chuté de 70% avant de reprendre des forces.

En parlant de ça, Robinhood en a montré une tonne. Quatre jours après son introduction en bourse, il a zoomé de 155% de bas en haut. Maintenant, il est en train de le rendre, mais ce n’est que pour le réinitialiser pour une meilleure base.

Ayant vu des mouvements aussi violents, il a l’opportunité d’établir des mains plus fortes. Ceux qui achètent des actions maintenant auront une forte conviction. L’hypothèse sous-jacente est que les marchés boursiers ne s’effondrent pas. Les actions ne se négocient pas dans une bulle, elles ont besoin du collectif pour rester en bonne santé. Par conséquent, il existe un risque extrinsèque lors de la réunion de la Fed de Jackson Hole.

Les investisseurs s’attendent à ce qu’ils annoncent le calendrier de réduction ou au moins en discutent. En théorie, c’est le début de la fin du QE. Le programme de relance est en place depuis décembre 2018. Le perdre pourrait entraîner une détérioration de la confiance des investisseurs. Jusqu’à présent, le sentiment a été un puissant facteur de prix.

C’est pourquoi les taureaux ont acheté chaque baisse presque avant qu’elle ne se produise. Qu’est-ce qui se passe après le cône est une inconnue pendant quelques semaines de plus. Wall Street déteste les inconnues et, d’où l’inquiétude. Par conséquent, quelle que soit la qualité de l’idée HOOD, nous devons laisser place à l’erreur.

La modération est importante

Faire tapis maintenant uniquement sur la base des devoirs est faux. C’est là qu’il serait intéressant d’apprendre à utiliser les options pour créer une zone de sécurité.

L’idée fausse est que les options sont dangereuses, mais elles ne doivent pas l’être. Vendre des puts en dessous du prix actuel au lieu d’acheter des actions a beaucoup de sens. Si j’achète des actions maintenant et que le prix baisse, je perds de l’argent immédiatement. A l’inverse, si je vends des puts inférieurs de 20 %, j’ai au moins autant de tampon.

Techniquement, le message des graphiques est simple : vendre l’action HOOD en dessous de 35 $ par action était une erreur, tout comme l’acheter au-dessus de 80 $. Maintenant qu’il se rapproche rapidement du bas de la fourchette, il redevient intéressant. D’un point de vue commercial, il n’y a pas de plancher dur jusqu’à 40 $ par action. Les investisseurs à long terme n’ont pas à se soucier de quelques dollars ici et là.

