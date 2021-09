HOOD Stock continue de décevoir car il risque de devenir générique

Depuis avant Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) est devenue publique il y a un mois, l’expression « Robinhood stock » a fait partie du vocabulaire.

Ce sont des actions appréciées des petits investisseurs, qui négocient souvent sur l’application Robinhood et échangent leurs points de vue sur les r/Wallstreetbets de Reddit.

Mais après avoir examiné son rapport sur les résultats du trimestre de juin et ce qui s’est passé depuis, le titre ultime de Robinhood pourrait être Robinhood lui-même.

Robinhood a tout ce qu’un « frère commerçant », un gars d’une trentaine d’années avec de l’argent liquide qui traite le marché boursier comme un casino, pourrait vouloir. Il a de la volatilité. Il a crypto. Il ne lui manque que des bénéfices ou des revenus qui peuvent éventuellement justifier une capitalisation boursière de 37 milliards de dollars.

Les actions de Hood ont jailli des portes comme Secretariat, atteignant 70 $ le 4 août. Elle se négocie aujourd’hui à environ un peu moins de 45 $.

L’application mobile Robinhood fait bouger les marchés parce que ses utilisateurs imitent les fonds spéculatifs, se liguant sur des actions spécifiques. Ce sont les gens derrière Jeuxtop (NYSE :GME), Divertissement AMC (NYSE :AMC) et d’autres perdants.

Un regard plus attentif sur le stock de Hood

Les shorts étaient serrés et les fortunes faites à l’époque du commerce frénétique. Ceux qui arrivent au sommet font fortune. Ceux qui ne le font pas ont des ordures.

C’est quelque chose qui inquiète la Securities and Exchange Commission (SEC). Si un courtier vous donne une projection rose qui s’avère fausse, il peut être poursuivi. Comment savez-vous que ce type sur Wallstreetbets n’est pas seulement engagé dans la manipulation du marché ?

Ensuite, il y a le “paiement pour le flux d’ordres, (PFOF)”, la seule astuce étrange que Robinhood utilise pour rendre le trading gratuit.

Robinhood collecte le PFOF auprès des courtiers qui exécutent ses transactions. Sans cela, Robinhood devrait vous facturer. PFOF est derrière d’autres courtiers de détail, comme Charles Schwab (NASDAQ :SCHW), éliminant également les frais de négociation.

L’idée que la SEC envisage d’éliminer le PFOF « sur la table » devrait secouer les actionnaires de Robinhood.

La bande arrive

Ce qui m’inquiétait dans le rapport du deuxième trimestre n’était pas l’admission de Robinhood que le commerce ralentissait. Il fait ça chaque été.

Ce qui m’inquiétait, c’est que la moitié de ses revenus commerciaux, 233 millions de dollars, provenaient de la gestion de la crypto-monnaie. Une chute de ce marché pourrait détruire l’action HOOD.

De plus, les concurrents peuvent copier ses fonctionnalités, et c’est un plus grand souci. Pay Pal (NASDAQ :PYPL) l’examine. SoFi (NASDAQ :SOFI) le fait déjà.

Une fois que la négociation d’actions est une interface de programme d’application (API), toute entreprise peut le faire. Parier que Robinhood peut considérablement étendre sa base d’utilisateurs uniquement sur son nom de marque peut ne pas être un bon pari.

Robinhood essaie de garder une longueur d’avance. Il a acheté Say Technologies pour 140 millions de dollars le mois dernier. L’idée est d’améliorer la communication entre les petits actionnaires et les entreprises dans lesquelles ils investissent.

Je ne suis tout simplement pas convaincu que les « frères » qui envoient des actions « sur la Lune » se soucient de communiquer. Ils pensent tous qu’ils sont des méchants de Bond de niveau Blofeld. Ils ne veulent pas que les entreprises parlent, ils veulent qu’elles meurent.

La ligne de fond

L’analyste de la télévision Jim Cramer a martelé la table pour Robinhood alors qu’elle devenait publique.

Le moment de cet appel était moche. C’était Didi Global (NYSE :AI-JE) moche. Peut-être que le récent appel de Cathie Woods, achetant Robinhood à la baisse, a plus de sens. Elle achète pour le mettre à la disposition de ses investisseurs en ETF. Qu’il monte ou descend, le croupier obtient sa coupe.

Mon « bookmaker » personnel est Schwab, en hausse de 38% jusqu’à présent en 2021. Leurs systèmes à l’échelle leur donnent beaucoup plus de dette technologique que Robinhood. Ils disposent également de 57 milliards de dollars en espèces pour faire évoluer leurs systèmes et traiter avec les régulateurs.

Le stock Robinhood est destiné aux frères qui aiment l’action. C’est pour les jeunes traders à la recherche de choses pour aller « sur la Lune », au diable les fondamentaux. En tant qu’investisseur, je préfère Schwab.

