HOOD Stock: laissez le drame SEC se dérouler avant d’investir

La montée en popularité de la plateforme d’investissement sans commission Marchés Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE) a été l’événement le plus important sur les marchés financiers au cours de la dernière décennie. C’est vrai, je l’ai dit. De plus, le lancement de l’action HOOD a été l’offre publique initiale la plus percutante à ce jour en 2021.

En fait, je ne dis probablement rien de controversé ici. De nombreux commentateurs ont déclaré, plus ou moins, que l’avènement du trading sans commission a marqué un changement radical dans les finances personnelles. Et maintenant, dans une tournure étrange, la foule des détaillants peut échanger des actions HOOD, qui représente la plate-forme qui a ouvert le commerce à une grande partie de cette même foule de détaillants.

Ne serait-ce pas un choc, cependant, si le gouvernement mettait le kibosh sur le modèle commercial de Robinhood ? Aussi choquant que cela puisse être, n’écartez pas cette possibilité. Gardez un œil sur les prochaines actions de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui pourraient être décisives pour Robinhood.

Un regard plus attentif sur le stock de HOOD

L’introduction en bourse de Robinhood était l’une des plus attendues de l’année. Le 29 juillet, l’action HOOD est devenue publique à 38 $ l’action. Alors que cela se situait dans le bas de la fourchette anticipée, les actions ont tout de même chuté de plus de 8% lors de leur premier jour de négociation. Je suppose que nous pourrions appeler cela un exemple de « acheter la rumeur, vendre la nouvelle ».

Maintenant, je ne peux pas réellement prouver que le Reddit La foule à court terme était responsable de la remontée des cours des actions qui a suivi. Pourtant, c’est certainement une possibilité. Je vous laisse décider par vous-même ce qui a précipité le coup de lune dans le stock HOOD le 4 août.

Ce jour-là, un titre de . annonçait : « Robinhood bondit de 65% sur le buzz de Reddit. Le cours de l’action a atteint exactement 85 $, avant de clôturer à un peu plus de 50 %. Comme c’est souvent le cas, cependant, les chasseurs de prix ont été punis. L’action HOOD a vu sa valeur réduite de plus de la moitié, les actions se négociant actuellement autour de 41 $ et changent.

C’est une image technique assez moche, et l’image fondamentale n’est pas non plus exactement idéale. Le bénéfice par action des 12 derniers mois de Robinhood est de -8,50 $.

Comment Robinhood gagne de l’argent

D’accord, je l’admets. J’ai aussi été pris dans le battage médiatique. Alors que l’action HOOD volait haut en août, j’ai prédit qu’elle atteindrait 100 $.

Et c’est encore possible. Tout est possible, après tout. Pourtant, il existe maintenant une menace pour la pratique du paiement pour les commandes, l’une des plus grandes sources de revenus de Robinhood, qui ne peut être ignorée. Je vais essayer d’expliquer ce que cela signifie de manière aussi concise que possible pour les non-initiés.

Les courtiers sans commission comme Robinhood gagnent de l’argent, en partie, en acheminant les ordres d’achat et de vente des clients vers les teneurs de marché. Le rôle du teneur de marché (entre autres) consiste à « inventorier » ou à stocker des actions et d’autres actifs, et de jouer le rôle d’intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs afin que les transactions puissent avoir lieu. Le teneur de marché empoche la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d’une action, ce qui peut représenter des millions ou des milliards de dollars. Par conséquent, les teneurs de marché sont souvent plus qu’heureux de payer Robinhood pour leur envoyer un flux d’ordres.

Cet arrangement commercial de paiement à la commande a été très lucratif pour Robinhood. Au cours du seul premier trimestre, Robinhood a reçu 331 millions de dollars en paiements de flux de commandes. Cela représente une augmentation d’environ 264 % par rapport aux 91 millions de dollars du premier trimestre de 2020.

Voici le hic, cependant : le gouvernement pourrait intervenir pour mettre fin à cette pratique.

Une bombe de la SEC

En décembre, la SEC a effectivement accusé Robinhood de mauvaise exécution des transactions. Ces teneurs de marché rémunérés auraient exécuté des transactions à des prix inférieurs en échange de paiements de flux d’ordres élevés.

En juin, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que certains types de paiement pour le flux d’ordres « soulèvent des questions quant à savoir si les investisseurs obtiennent la meilleure exécution ». De plus, Gensler a déclaré dans une récente interview de Barron que la pratique du paiement pour le flux de commandes implique un “conflit d’intérêts inhérent”. En fait, il est allé jusqu’à dire qu’une interdiction pure et simple de payer pour le flux de commandes est «sur la table».

Cette semaine, le directeur juridique de Robinhood, Dan Gallagher, a défendu la pratique du paiement pour les commandes, arguant qu’elle profite aux investisseurs de détail. Gallagher a déclaré qu’il pensait que la SEC “arriverait à la conclusion que le paiement du flux d’ordres est sans aucun doute une chose incroyablement bonne pour les investisseurs de détail et qu’ils ne vont pas l’interdire”.

“L’idée que nos clients sont stupides, qu’ils ont besoin de protection, qu’ils ont besoin que le gouvernement et l’État nounou sortent et les sauvent pour prendre de mauvaises décisions, je pense qu’ils sont insultés”, a poursuivi Gallagher.

L’essentiel sur le stock de HOOD

Vous pourriez être d’accord avec Gallagher sur le fait que l’interdiction du paiement pour le flux de commandes est un abus du gouvernement. Et peut-être que Gensler n’est qu’écorce et aucune morsure. Mais, en tant qu’investisseur, je ne suis tout simplement pas intéressé à essayer de jouer au poulet avec la SEC.

Si le paiement pour le flux de commandes est interdit, Robinhood perdra l’une de ses principales sources de revenus. Par conséquent, la meilleure stratégie pour les investisseurs est simplement de laisser la poussière retomber et de voir où en est Robinhood, légalement et financièrement, avant de prendre une position dans l’action HOOD.

