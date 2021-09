HOOD Stock peut rebondir avec un plongeon dans la crypto

in

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) l’action a de nouveau fière allure, et la direction de l’entreprise a réagi en poussant de l’avant avec un portefeuille de crypto-monnaie. Cela la met en concurrence avec une multitude d’entreprises, dont Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE). La société envisage également d’ajouter des actifs cryptographiques à son bilan, ce qui pourrait augmenter le stock de HOOD.

Source : OpturaDesign / Shutterstock.com

Contrairement à l’application originale de Robinhood, qui a transformé les marchés en permettant aux petits investisseurs de négocier des actions sans commission, la cryptographie ressemble à un jeu défensif. En plus de Coinbase, Carré (NYSE :SQ) et Pay Pal (NASDAQ :PYPL) se lancent dans la crypto au fur et à mesure qu’elle se généralise.

Pourtant, cette décision a attiré les spéculateurs sur l’action Robinhood, qui a bondi de près de 14% en trois séances de bourse pour ouvrir le 23 septembre à 46 $ par action.

Les livres de Robinhood

Ce prix donne à Robinhood une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars après que les revenus du deuxième trimestre ont bondi de 131% par rapport à 2020 à 565 millions de dollars. La croissance a eu un prix – une perte de 501 millions de dollars, ou 2,16 dollars par action, entraînée par un triplement des coûts de technologie et d’exploitation.

Robinhood fera son prochain rapport à la mi-novembre. Les analystes s’attendent à une autre perte, cette fois à 1,40 $ par action sur un chiffre d’affaires de 404 millions de dollars.

Les analystes de TipRanks ont une note « d’achat modéré » pour l’action. L’objectif de cours à un an est supérieur de 18 % au cours actuel de Robinhood.

La meilleure nouvelle est peut-être que, alors que l’action a fortement chuté en août, passant d’un sommet de 70 $ par action, la chuchoteur technologique Cathie Wood se chargeait de l’exploiter. Sa Gestion d’investissement ARK La société a acheté 390 000 actions jusqu’à présent en septembre, devenant ainsi le cinquième actionnaire de la société avec une participation de 1%.

Pleine vitesse pour le stock HOOD

L’une des raisons pour lesquelles l’action Robinhood a chuté en août était la Securities and Exchange Commission (SEC). Le président Gary Gensler a déclaré lors d’une audience au Sénat que le paiement pour le flux de commandes (PFOF), dont Robinhood dépend pour rendre les échanges gratuits, peut être un conflit d’intérêts.

En cas d’interdiction, les analystes pensent que Robinhood pourrait maintenir la liberté des échanges en collectant des remises auprès des commerçants. Il peut également proposer des services comme la gestion de trésorerie et le prêt d’actions. Il pourrait même ouvrir son propre bureau de négociation. Cela mettrait Robinhood en concurrence directe avec des courtiers comme Charles Schwab (NYSE :SCHW) et Morgan Stanley (NYSE :MME), ouvrant de nouvelles voies de risque tout en offrant de nouvelles opportunités.

Malgré l’évanouissement de l’action en août, Robinhood est aussi agressif que ses traders dans la recherche de croissance. C’est en partie parce que, en annonçant ses chiffres du deuxième trimestre, il a averti que les échanges ralentissaient.

Par exemple, l’entreprise a lancé une nouvelle campagne de marketing sur les campus universitaires avec un prix de 20 000 $. Les étudiants recevront 15 $ chargés sur leurs comptes lorsqu’ils fourniront à l’entreprise l’adresse e-mail de leur école.

Robinhood a également réalisé sa première acquisition en août, investissant 140 millions de dollars dans Say Technologies. La plateforme Say vise à aider les actionnaires à voter lors des assemblées annuelles, à poser des questions et à analyser des documents à la manière des analystes.

L’essentiel sur le stock de HOOD

Ma plus grande crainte pour Robinhood est qu’il devienne une plateforme de trading générique. Ses initiatives en matière de marketing et de cryptographie visent à empêcher cela.

S’il parvient à maintenir son emprise sur les jeunes commerçants et à grandir avec eux, le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, pourrait être le Charles Schwab de cette génération. Schwab a commencé sa carrière avec une lettre commerciale avant de devenir courtier à escompte, créant une entreprise avec une capitalisation boursière actuelle de 133 milliards de dollars.

Mais il y a de nombreuses étapes entre la valorisation boursière actuelle de 36 milliards de dollars de Robinhood et l’acceptation de Wall Street. Ceux-ci n’impliquent pas seulement le marketing et la réglementation, mais les risques commerciaux et technologiques. Un teneur de marché qui se nourrit de son propre approvisionnement peut rapidement faire faillite. C’est le gros risque que je vois dans le stock – c’est un long chemin vers la lune.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.