HOOD Stock pourrait prendre un coup si le trading crypto ne rebondit pas

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) vient d’afficher un trimestre en baisse en termes de croissance des revenus et de bénéfices par rapport au trimestre précédent. Son commerce de crypto a représenté une grande partie de ses revenus au deuxième trimestre. Maintenant, comme le montrent ses derniers résultats du troisième trimestre publiés le 26 octobre, les transactions cryptographiques ont considérablement chuté. En conséquence, ne vous attendez pas à ce que l’action HOOD augmente bientôt, à moins qu’il ne devienne clair que le trading crypto va rebondir.

En fait, l’action a commencé à baisser après la clôture du marché et la publication des bénéfices de Robinhood. En plus de cela, gardez à l’esprit que l’action HOOD est bien en deçà des sommets atteints le 4 août après son introduction en bourse.

C’est à ce moment-là qu’il a culminé à 70,39 $. Cependant, depuis fin août, l’action n’a pas pu dépasser les 50 $. Au 26 octobre, il clôturait à 39,57 $, mais après les heures normales, il était tombé à environ 36 $ par action. Depuis, l’action n’a cessé de baisser.

Au cours du troisième trimestre, les transactions de crypto-monnaie sont tombées à seulement 51 millions de dollars de revenus pour Robinhood, contre 233 millions de dollars au trimestre précédent. En fait, le chiffre d’affaires total est passé de 565 millions de dollars au deuxième trimestre à 365 millions de dollars, soit une baisse de 200 millions de dollars.

En conséquence, la baisse de 182 millions de dollars des revenus des frais de cryptographie a représenté la grande majorité (91 %) de cette baisse des revenus. Par exemple, j’ai écrit précédemment que la baisse des échanges de Dogecoin (CCC :DOGE-USD) était probablement responsable d’une grande partie de cette diminution.

En conséquence, Robinhood a enregistré une perte de 84 millions de dollars d’EBITDA ajusté. Au trimestre précédent, le BAIIA ajusté était positif de 90 millions de dollars. Il s’agissait donc d’une énorme oscillation de 174 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des revenus du trading de crypto.

Mais réfléchissons-y une minute. Les prix des crypto-monnaies ont augmenté au quatrième trimestre. En fait, il semble que le commerce puisse revenir sur le marché de la cryptographie en raison de ces prix plus élevés.

Certaines bourses signalent des volumes plus élevés de transactions par paires dans Bitcoin (CCC :BTC-USD) en octobre en raison de son prix plus élevé. En fait, au 26 octobre, Bitcoin était à des niveaux supérieurs à 60 000 $ pendant 11 jours consécutifs. Cela pourrait être de bon augure pour les volumes de transactions du quatrième trimestre à Robinhood.

Avant la publication des résultats, 12 analystes s’attendaient à ce que Robinhood réalise un chiffre d’affaires de 2,02 milliards de dollars cette année, selon Seeking Alpha. Cependant, la société a déclaré qu’elle prévoyait moins de 1,8 milliard de dollars de revenus pour 2021.

C’est plus de 200 millions de dollars de moins que ce que les analystes attendaient auparavant, et explique probablement l’énorme baisse au cours du troisième trimestre. En conséquence, les analystes ont abaissé leurs prévisions de revenus pour correspondre aux attentes de l’entreprise.

Cela pourrait conduire à des prévisions de nouvelles pertes de revenus nets cette année et peut-être l’année prochaine. Cela pourrait également retarder le moment où les analystes s’attendent à ce que l’entreprise atteigne la rentabilité.

Comme pour jeter du gaz sur le feu, la société a également décrit la libération anticipée d’actions d’initiés pouvant être vendues à partir du 27 octobre. Ces actions supplémentaires inondant le marché pourraient freiner toute hausse potentielle du titre pour le moment.

Les investisseurs voudront peut-être suspendre l’achat d’actions jusqu’à ce que l’action ait absorbé le manque de bénéfices et de croissance des revenus du troisième trimestre.

Cependant, si le commerce des cryptos reste à un niveau élevé au quatrième trimestre, je soupçonne que l’action HOOD commencera à refléter cela le plus tôt possible. D’ici là, les investisseurs les plus prudents attendront probablement un prix plus bas pour acheter des actions.

