Hook, le fils de la légende de la WWE et de la ECW, Taz, fait ses débuts en lutte sur AEW Rampage

Le commentateur All Elite Wrestling, Taz, était un homme fier vendredi alors que son fils Hook faisait ses débuts sur le ring sur AEW Rampage.

The Human Suplex Machine, qui s’est fait un nom à la ECW avant de rejoindre la WWE et de faire finalement partie de l’équipe d’annonceurs de SmackDown aux côtés de Michael Cole jusqu’à sa sortie en 2009, a vécu un moment très spécial en commentant la grande soirée de son garçon.

Hook avait fière allure avec le poids du monde sur ses épaules, non seulement de la part de son célèbre père, mais aussi de la pression d’une base de fans impatiente de le voir sur le ring.

Cependant, il a certainement impressionné en affrontant Fuego Del Sol dans un grand match mettant en évidence ses compétences en tant qu’attaquant et artiste de soumission.

Il a eu le temps de briller ici et en a tiré le meilleur parti, remportant finalement la victoire avec la Tazmission comme un joli clin d’œil à son père.

Répondant à un clip de son garçon faisant son entrée, Taz a tweeté: « Tellement fier. »

La couronne a même rappelé la carrière de Taz alors qu’ils scandaient » Hook va te tuer « , alors que la star légendaire a ajouté: » C’était fou à entendre… ça fait des ANNÉES pour moi que je n’ai pas entendu ça. Surréaliste. Lol (sic)’

Pendant ce temps, le patron d’AEW, Tony Kahn, a confirmé que Hook avait officiellement été signé par AEW après le combat.

Il a tweeté : » C’est officiel ! Bienvenue dans l’équipe, @730hook et félicitations pour votre formidable première victoire ce soir sur #AEWRampage !’

Hook a parlé de ses débuts, qui l’ont vu sortir sur le morceau d’Action Bronson, The Chairman’s Intent.

Réfléchissant à son premier match, il a déclaré à Pitchfork: « C’était dur comme un fou, honnêtement. C’était dur, mec. J’étais excité. J’avais l’impression que je pouvais traverser un mur de briques avant d’aller là-bas. Avoir Action Bronson pour mes débuts à New York ? C’était surréaliste.

Il a ajouté: « Avec ça et l’ambiance new-yorkaise, j’avais le sentiment que mon père baiserait aussi avec. Quand je lui ai montré, il a adoré.

* AEW Rampage est diffusé le vendredi soir à 3 heures du matin sur Fite TV.

