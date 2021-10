Hooters revient sur les nouveaux uniformes de style culotte après le tollé

Il y a quelque chose comme trop maigre pour Hooters – le restaurant change de cap sur un nouvel uniforme qu’ils essayaient de faire porter à leurs filles … ceci après avoir été appelé.

Vous avez peut-être entendu parler de cela au cours des derniers jours – il y a eu une tonne de tollé de la part des hôtesses, serveuses et autres Hooters qui doivent mettre les tenues déjà nues … parce qu’une nouvelle unité a été préparée, qui étaient à peu près des culottes de style string.

Les bas étaient très courts et ne couvraient que peu ou pas les joues des employés – le consensus général était… ils pourraient aussi bien nous avoir en maillot de bain ici.

Différentes filles Hooters se sont tournées vers TikTok et ont démontré à quel point les nouveaux bas étaient courts, en les comparant à l’ancien ensemble … qui descendait au moins jusqu’au sommet de leurs cuisses. Beaucoup de filles étaient indignées, affirmant que les shorts de butin induisant le wedgie étaient sexistes, et non ce pour quoi elles s’étaient inscrites lors de leur première prise de poste.

Certaines personnes ont reculé, disant que les shorts n’étaient pas vraiment si différents – mais après que tout cela soit devenu viral … il est assez clair qu’ils l’étaient, d’autant plus que Hooters fait demi-tour.

Un représentant de l’entreprise a clarifié sa politique d’uniforme dimanche pour Interne du milieu des affaires, en disant … « Alors que nous continuons à écouter et à mettre à jour l’image des Hooters Girls, nous clarifions qu’elles ont la possibilité de choisir entre des uniformes traditionnels ou les nouveaux. » Hooters a ajouté : « Ils peuvent déterminer quel style de short correspond le mieux à leur morphologie et à leur image personnelle. »

Il semble également que les chemises révélatrices changent également – Hooters a poursuivi en disant qu’il « apprécie les commentaires, à la fois positifs et négatifs, concernant une politique d’image plus accommodante et inclusive sur les tatouages, les bijoux, les ongles, les coiffures ainsi que de nouvelles options d’uniformes – pour inclure de nouveaux styles de haut, des shorts et l’ajout de chaussettes. »

Une dernière chose de Hooters, par BI … l’organisation se dit ravie de continuer à collaborer avec leurs filles Hooters vers un environnement d’expression de soi et d’inclusion, et ainsi elles peuvent se sentir habilitées à faire leur meilleur travail au travail. Maintenant, qu’en est-il de ces pommes ?!?