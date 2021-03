Hootie & The Blowfish’s 2019 Columbia, SC Show To Air On Sessions Live

Hootie & the Blowfish diffusera en direct l’une de leurs dates de retour à Columbia, en Caroline du Sud, lors de la tournée de thérapie de groupe 2019 le 23 avril à 20 h CT.

Les séquences jamais diffusées seront diffusées exclusivement via Sessions Live, avec des billets actuellement disponibles au prix «early-bird» de 15 $ ici. Les billets «admission générale» se vendront à 20 $ à partir de 20 h CT le 20 avril. Un forfait de billets VIP est également disponible à 250 $, donnant accès au livestream, à un laissez-passer autographié et à une séance de questions-réponses virtuelle exclusive après la fête avec le groupe.

Ayant commencé la tournée de thérapie de groupe en mai 2019, les réunis Hootie & the Blowfish a donné trois concerts du 11 au 13 septembre au Colonial Life Arena de Columbia, avant une apparition une semaine plus tard au iHeartRadio Music Festival. Ils ont ensuite traversé l’Atlantique pour des dates britanniques. Leur sixième album studio Imperfect Circle a ensuite été libéré le 1er novembre et est devenu un succès dans le Top 3 des palmarès Billboard.

Les spectacles ont marqué le premier retour de Hootie en Colombie pour des dates en direct depuis près de 20 ans, dans la ville où leur ascension vers le statut de multi-millions de ventes a commencé à l’Université de Caroline du Sud. Au concert de 2019, le groupe a joué des favoris tels que «Only Wanna Be With You», «Hold My Hand» et «Let Her Cry».

«Nous avons adoré chaque minute de retour sur scène ensemble – en particulier en Colombie», déclare le leader Darius Rucker. «Nous manquons tous de musique live en ce moment, donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir offrir ce spectacle à nos fans qui peuvent maintenant vivre l’énergie de cette nuit de chez eux.»

Le co-fondateur de Sessions, Tim Westergren, ajoute: «Nous sommes ravis que Hootie & the Blowfish ait choisi de faire de Sessions la maison de cette performance très spéciale. La diffusion en direct continue de s’intégrer de plus en plus étroitement avec les performances physiques alors que des artistes mondialement populaires découvrent la valeur d’une scène virtuelle infinie.

Cercle imparfait peut être acheté ici.