Hootsuite décrit les principales tendances du marketing des médias sociaux pour 2022, sur la base de 18 000 réponses [Infographic]

Qu’est-ce qui s’en vient pour le marketing des médias sociaux dans l’année à venir ?

Ce n’est jamais facile à prévoir et les perturbations des deux dernières années ont encore plus bousculé les choses que d’habitude. Mais afin de mieux comprendre où les choses vont probablement, Hootsuite a récemment interrogé plus de 18 000 personnes, y compris un éventail d’experts et de représentants de la plate-forme, pour avoir leur avis sur ce qui va suivre et ce à quoi vous devriez vous préparer dans votre stratégie.

Le rapport complet sur les tendances sociales Hootsuite 2022 comprend des aperçus détaillés de chaque tendance et des recommandations sur la manière dont vous devez prendre les mesures nécessaires pour vous y préparer. Vous pouvez télécharger le rapport complet ici (avec inscription par e-mail), mais Hootsuite a également publié l’infographie ci-dessous pour mettre en évidence les principales conclusions des données.

Cela vaut vraiment la peine d’être noté, et il vaut peut-être la peine de télécharger le rapport complet pour creuser un peu plus.