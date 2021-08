Hope Solo accuse Megan Rapinoe de s’être agenouillée pendant l’hymne national

Hope Solo avait des choses intéressantes à dire sur son ancienne coéquipière Megan Rapinoe. L’ancienne joueuse de l’équipe nationale de football des États-Unis est apparue sur le podcast All of Us: The US Women’s Show mardi dernier et a accusé Rapinoe d’avoir intimidé les joueuses à s’agenouiller pendant l’hymne national.

“J’ai vu Megan Rapinoe presque intimider les joueurs pour qu’ils s’agenouillent parce qu’elle veut vraiment défendre quelque chose à sa manière, mais c’est notre droit en tant qu’Américains de le faire de la manière avec laquelle nous sommes à l’aise”, a déclaré Solo tout en mentionnant également elle apprécie “le fait qu’il n’y ait pas d’hymne national juste avant le match pour vraiment retirer cette décision des athlètes”, selon Newsweek.

L’une des autres choses que Solo a mentionnées, c’est qu’il est difficile d’être un athlète aujourd’hui en raison de la pression pour s’exprimer sur les questions politiques. “Je pense que c’est vraiment difficile d’être sur la scène principale en ce moment avec autant de problèmes politiques pour les athlètes”, a-t-elle déclaré. “Il y a beaucoup de pression, et en fin de compte, notre objectif numéro un devrait être et a toujours été de gagner en premier.”

Rapinoe a été franc sur un certain nombre de questions au cours des dernières années, y compris l’égalité des droits pour les femmes et les minorités. La star du football n’a également eu aucun problème à appeler Donald Trump lorsqu’il était président.

“Nous savons que l’incarcération de masse est mauvaise pour la société et finit par nous coûter plus d’argent à long terme, la guerre contre la drogue, quelle qu’elle soit”, a déclaré Rapinoe sur Vice TV en mai 2020. “Je pense que cela s’est avéré Maintenant, de toute évidence, nous avons un nationaliste blanc – je pense – à la Maison Blanche et le vomissement de la haine et de l’« autre » du reste du pays n’a fait qu’accroître le fossé entre les gens et plus de désespoir et plus l’anxiété et plus de peur à l’avenir.” Elle a également parlé de ce qu’elle ferait si elle se présentait à la présidence.

“Je veux le poste le plus gros et le plus méchant”, a déclaré Rapinoe. “De cette façon, je peux être le président, mais ensuite je peux choisir tous ceux qui sont bien plus intelligents et bien plus qualifiés et bien meilleurs dans tout pour réellement faire la chose. Je ne suis pas ici en train de me dire” Je suis le plus intelligent “, Je devrais être le président. En fait, je me dis “Je ne suis probablement pas qualifié pour n’importe quel poste au gouvernement”, mais j’ai ce petit peu d’humilité où je peux me dire “Tu es plus intelligent, tu fais ça, tu fais ça, tu le fais ce.'”