Hope Solo n’a pas aimé la façon dont Megan Rapinoe a protesté contre l’hymne national ⋆ .

L’ancien gardien de but de l’équipe américaine, Hope Solo, n’a pas hésité à expliquer comment Megan Rapinoe a traité ses coéquipières américaines pendant son séjour avec l’équipe.

Plus précisément, Solo avait un problème avec la houe que Rapinoe « intimidait » ses coéquipiers pour qu’ils s’agenouillent pour l’hymne national parce qu’elle était tellement passionnée par ses croyances protestataires.

“C’est difficile”, a déclaré Solo à Goal. « J’ai vu Megan Rapinoe presque intimider les joueurs pour qu’ils s’agenouillent parce qu’elle veut vraiment défendre quelque chose à sa manière. Mais c’est notre droit en tant qu’Américains de le faire de la manière qui nous convient et je pense que c’est vraiment difficile d’être sur la scène principale en ce moment avec autant de problèmes politiques pour les athlètes. Il y a beaucoup de pression et en fin de compte, notre objectif numéro un devrait et a toujours été de gagner en premier. »

Hope Solo continuerait en expliquant pourquoi elle ne croyait pas nécessairement à Megan Rapinoe et aux membres de l’équipe américaine agenouillés pour protester contre les inégalités dans le pays.

«Je pense que la rhétorique entourant cette équipe a été à la fois conflictuelle et inclusive. Je suppose que c’est un peu où nous en sommes en politique de nos jours », a déclaré Solo à Goal on All of Us: The US Women’s Soccer Show.

« En ce moment, ce que j’ai vu, c’est qu’il y a eu tellement de débats sur l’agenouillement, sur le fait de ne pas s’agenouiller. Je sais que la plupart des gens s’opposent à la discrimination », a ajouté Solo. «Et je vis dans le sud, je vis dans une zone très conservatrice ici en Caroline du Nord dans le sud. Évidemment, j’ai des amis des deux côtés de l’allée, mais je pense que le fait de s’agenouiller peut être très source de division.

Le ton de Hope Solo contre Megan Rapinoe et les coéquipiers agenouillés n’était pas trop haineux ou quoi que ce soit, mais elle n’était clairement pas d’accord avec tout le monde (en particulier Rapinoe).

Solo continuerait à dire que même si beaucoup de gens avaient des points de vue et des idées différents, gagner était toujours l’objectif le plus important pour l’équipe.

Megan Rapinoe et les femmes de l’équipe américaine se sont contentées d’une médaille de bronze décevante aux Jeux olympiques de Tokyo.

