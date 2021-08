Hope Solo s’en prend à Megan Rapinoe

17/08/2021 à 18:46 CEST

Paula B. Navarro

La polémique sur les manifestations de l’équipe nationale se poursuit aux États-Unis. L’exportateur américain, L’icône du football féminin Hope Solo World a accusé Megan Rapinoe, la face visible de la contestation de la sélection, intimider ses coéquipiers pour eux de s’agenouiller pendant l’hymne.

Megan Rapinoe n’est pas seulement connue pour sa carrière sportive, aussi c’est à cause de son activisme dans toutes sortes de protestations en faveur de l’égalité. Lors de la Coupe du monde 2019, il a utilisé cette fenêtre pour revendiquer le rôle des sportives et les droits des LGTI, mais il utilise aussi sa renommée en dehors du terrain pour essayer défendre les différentes causes pour laquelle il se bat.

La dernière protestation était avec l’équipe nationale pendant tous les Jeux Olympiques, quand toute l’équipe s’est agenouillée pendant l’hymne en signe de protestation, devenant l’une des équipes nationales le plus actif dans la lutte pour l’égalité salariale, le mouvement LGTI ou contre le racisme. Cependant, Hope Solo a révélé que cette position applaudie par beaucoup, c’était différent au sein de l’équipe. “C’est difficile” a-t-il commencé par dire dans une interview pour Goal. ” J’ai vu Megan Rapinoe intimider des joueurs jusqu’à ce qu’ils s’agenouillent. parce qu’elle veut vraiment que quelque chose soit protesté comme elle le veut. Mais c’est aussi le nôtre Droit en tant qu’Américains de le faire de la manière dont nous nous sentons le plus à l’aise et je pense que c’est quelque chose de très compliqué aux yeux de tous avec tant d’enjeux politiques qui entourent les athlètes aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de pression et finalement, en fin de compte, notre objectif numéro un devrait et a toujours été de gagner en premier. »il a continué. Hope a tenu à souligner que malgré le fait que ce geste visait l’égalité dans la société, il provoque la division par les différentes façons de penser des gens. “Pour l’instant, ce que j’ai vu, c’est que il y a trop de controverse pour s’agenouiller ou ne pas le faire. Je connais beaucoup de gens contre la discrimination et je vis dans le sud, dans une zone plus que conservatrice ici dans le sud de la Caroline du Nord. Bien sûr j’ai des amis des deux côtés mais je pense que le sujet de l’agenouillement peut être quelque chose qui cause beaucoup de division& rdquor;, terminé.