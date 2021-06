Hope Tala révèle un nouveau single et une nouvelle vidéo produits par Paul Epworth, “Mad”

Hope Tala, un hybride de genre basé dans l’ouest de Londres, a sorti son superbe nouveau single, “MAD”. Sa première nouvelle musique depuis la sortie de son récent EP très apprécié, Girl Eats Sun, “MAD” trouve Hope Tala s’appuyant sur le R&B inspiré de la bossa nova qui l’a vue se cimenter comme l’une des artistes de 2021 à surveiller.

Créé par Annie Mac sur BBC Radio 1, produit par Paul Epworth (Adele, Florence + la Machine), et accompagnée d’une superbe vidéo réalisée par Millicent Hailes, la chanson sert de point d’entrée stellaire pour ceux qui cherchent à découvrir Hope Tala.

S’exprimant lors de la sortie, Hope déclare: «J’ai écrit« MAD »sur le fait d’avoir des sentiments de frustration et d’hystérie dans une relation à distance. Il s’agit d’être incapable de communiquer correctement et de se sentir perdu dans la solitude – il est donc ironique que j’ai écrit la majeure partie de la chanson une semaine ou deux avant le début du premier verrouillage au Royaume-Uni. Préfigurant, presque.

À ce stade de sa carrière, Hope a déjà obtenu l’approbation de Barack Obama, a dirigé la campagne Apple x Gay Times Elevate, a été mise en lumière en tant qu’artiste Vevo DSCVR 2021 et a vu sa musique diffusée plus de 30 millions de fois, tout en étant acclamée. de Billboard, Clash, Dork, GQ, MTV, Notion, Refinery29, The Line Of Best Fit, Vogue, Wonderland et bien d’autres.

Tala a construit à ce point depuis l’âge de 14 ans, en apprenant la logique, et à 14 ans, elle a appris la guitare elle-même. Après avoir acquis la maîtrise de l’enregistrement, elle a téléchargé “Peace Freestyle” sur SoundCloud en 2016. À la suite d’un article de la plate-forme de création Instagram Art Hoe Collective, le fondateur d’Illegal Civilization, Mikey Alfred, a découvert le morceau et l’a fait tourner sur l’émission de radio Apple Music Beats 1 de Pharrell.

L’élan s’est poursuivi lorsqu’elle a sorti son EP Starry Ache en 2018. Un an plus tard, elle a sorti son EP Sensitive Soul. “Jealous”, “Anywhere” et “DTM” ont chacun gagné du terrain sur les DSP, alors que “Lovestained” a éclipsé 18,2 millions de flux. Rolling Stone a placé ce dernier au 8e rang de ses « 50 meilleures chansons de 2019 ». Ces distinctions ont ouvert la voie à Girl Eats Sun, sorti en 2020.

Achetez ou diffusez « MAD ».