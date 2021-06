“hôpital” et “cimetière”, menaces contre Yao

23/06/2021 09:24 Mis à jour 23/06/2021 09:24

Après avoir vu le succès du challenge-fight entre le youtuber Logan Paul et Floyd Mayweather aux Etats-Unis, la version argentine est rapidement apparue.

El Chino avec son fils streamer, Rufus. Photo : Lesa.

LA MENACE DE LA CHINOIS MAIDANA À YAO

L’ancien combattant de 37 ans, dans une interview avec un autre youtubeur (Lesa), a lancé une menace imprudente à Yao, qui a promis que “s’il perdait, il quitterait l’Argentine”. Il y a quelques semaines, Maidana avait déjà déclaré qu'”il allait le combattre précisément pour qu’il puisse quitter le pays”. Et maintenant, il montra ses deux poings et tira : “Regardez, la gauche c’est ‘l’hôpital’ et la droite c’est le ‘cimetière’. Ils sont pour Yao”. Énorme.

“Il m’a défié et le combat est sorti. Je me bats avec lui pour de l’argent ou gratuitement. Beaucoup me demandent de le dépouiller, puis je veux le dépouiller. Je ne le connais pas beaucoup. Habillez-vous comme Mayweather, quelque chose comme ça que nous allons faire. Oui, j’ai plus de punch que Mayweather et je sais aussi que je peux le faire dormir moche, c’est de la boxe. Mais S’il se lance dans la boxe, il doit savoir que c’est ainsi” dit Chino.

La note, en tant que telle, a été faite dans l’une des villes de Santa Fe près de Maidana, qui est installée à Calchaquí. De cet endroit sont deux amis de la youtubeuse Lesa et du propre fils de Chino (Rufus), qui est streamer et veut se lancer dans la boxe, tout comme son père.

El Chino a mis « hôpital » sur un poing et « cimetière » sur l’autre. Photo : Lesa.

Maidana n’a pas combattu depuis 2014 (quand il a perdu son match revanche contre Mayweather). En 2019, il a menacé de revenir, la rumeur s’est répandue qu’il avait perdu 20 kilos pour maigrir mais, finalement, ce retour a été frustré. Jusqu’à ce que ce défi apparaisse et il n’a pas hésité une seconde à en faire partie. Ce sera son retour sur le ring.

