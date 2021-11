A retenir : Nous révisons nos valorisations pour les hôpitaux Apollo en nous concentrant sur HealthCo, en évaluant séparément les activités de pharmacie et 24h/24 et 7j/7. Nous nous en tenons aux prévisions de Healthco de 2,3 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 27. La valorisation EV de notre division hôpitaux est inchangée à 7,2 milliards de dollars, tandis que pour HealthCo, nous élaborons trois scénarios. Le stock d’Apollo a plus de 15 % d’augmentation sur notre boîtier de base. Nous maintenons notre cote d’achat avec un prix cible de 6 510 .

Évaluation d’Apollo revisitée : Les sociétés privées Medplus (la deuxième plus grande chaîne de pharmacies en Inde) et Pharmeasy (la plus grande chaîne de pharmacies en ligne) ont déposé un prospectus alors qu’elles envisagent de devenir publiques. Ceux-ci fourniront des repères pour des éléments distincts de Healthco. L’activité de HealthCo peut être divisée en 1) Pharmacie hors ligne 2) 24/7 (E-Pharmacie, E-diagnostic, Téléconsultation). Il semble raisonnable de diviser l’évaluation de Healthco en deux parties à des fins d’évaluation. Nous effectuons une analyse de scénario pour Apollo HealthCo : 1) Cas de référence avec une pharmacie évaluée à 36 x FY23 EV/EBITDA et 24 h/24 et 7 j/7 évalué à 3,7 x FY27 EV/Revenu ; 2) Bear case – avec une pharmacie évaluée à 27x FY23 EV/EBITDA et 24/7 évalué à 2,7x FY27 EV/Revenu ; 3) Bull case — avec une pharmacie évaluée à 55x FY23 EV/EBITDA et 24/7 évalué à 4,8x FY27 EV/Revenu.

Nous utilisons les prévisions de revenus de 2,3 milliards de dollars de HealthCo d’ici l’exercice 27 pour obtenir des ventes 24h/24 et 7j/7 : Nous estimons le chiffre d’affaires d’Apollo Healthco pour l’exercice 22 à 60 milliards de yens (800 millions de dollars) dont 10 % (80 millions de dollars) proviendront de la e-pharmacie et de la téléconsultation. Cela nous laisse avec des ventes de pharmacies hors ligne de 720 millions de dollars. Apollo a indiqué qu’ils visaient 2,3 milliards de dollars de revenus de HealthCo en 5 ans. Nous supposons que les ventes hors ligne des pharmacies atteindront un TCAC de 15 % au cours des exercices 22-27E. Cela nous amène à 1,45 milliard de dollars de ventes de pharmacies hors ligne d’ici l’exercice 27, ce qui implique des ventes de 0,85 milliard de dollars à partir de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour Apollo 24/7, nous supposons un taux de majoration de 10 % pour arriver à une valeur GMV pour l’exercice 27 de 0,95 milliard de dollars.

Benchmarking Apollo Healthco, pas de pairs répertoriés : Nous prévoyons que les émissions publiques à court terme dans la vente au détail pharmaceutique fourniront des comparables directs, mais en leur absence, nous utilisons des comparables dans la vente au détail hors ligne et en ligne à travers d’autres formats en Inde comme références. Pour la pièce hors ligne, nos comparables sont des détaillants tels que Dmart, Titan, Jubilant et Trent. Pour la pièce Healthco, nous utilisons Zomato et Nykaa (NC) comme comparable. Nous utilisons une gamme de multiples pour construire trois scénarios et utilisons le scénario de base pour calculer notre prix cible.

Le cas de base offre un avantage par rapport au stock d’Apollo : Pour Apollo Offline Pharmacy, nous estimons des marges d’EBITDA à 8 % et nous les évaluons sur une base EV/EBITDA, avec une remise de 36 % pour les acteurs cotés ; Pour 24h/24 et 7j/7, nous utilisons les revenus FY27 et les évaluons à 37% de remise avec le multiple Zomato FY26. Au cours de notre analyse de scénario, nous maintenons la valeur de l’activité des hôpitaux à 7,2 milliards de dollars, dérivée de 26,5 fois l’EBITDA de l’exercice 23. Notre calcul de valorisation de HealthCo pour les trois scénarios pour le total de Healthco se présente comme suit : 1) scénario de référence à 5,5 milliards de dollars ; 2) Caisse d’ours à 4,1 milliards de dollars. 3) Affaire Bull à 7,7 milliards de dollars. Par conséquent, notre prix cible pour Apollo est de 6 510 , en supposant le cas de base.

