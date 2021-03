HoppAR propose une visualisation rapprochée du lancement de fusées virtuelles sur iPhone et Android

HoppAR a été développé par Josef Grunig, développeur indépendant et passionné d’espace. L’application était son projet de passion pendant la quarantaine et un cadeau pour tous les fans d’exploration spatiale. Gratuit à télécharger sur iOS et Android, c’est aussi proche que possible de voir un lancement en personne sans être réellement là – vous pouvez également vous rapprocher beaucoup plus que vous ne le pourriez jamais d’une chose réelle.

Bien qu’il n’y ait pas de remplacement pour vivre réellement un lancement, voir les lancements en personne est un défi à moins que vous ne viviez près de Cap Canaveral, en Floride, ou de Boca Chica, au Texas. Avec HoppAR, vous pouvez vous rapprocher d’un lancement de fusée où que vous soyez. L’application dispose de fonctionnalités intégrées pour enregistrer ou prendre des photos du lancement et facilite le partage de votre expérience sur les réseaux sociaux.

L’application de réalité augmentée vous place à côté d’une variété de fusées au moment de leur envol, y compris un SpaceX Falcon 9, ULA Delta IV Heavy et même SpaceX Starship. HoppAR propose même des expériences impossibles à rejouer, avec des expériences hors du commun comme l’atterrissage du rover Perseverance Mars et le vol de l’hélicoptère Ingenuity Mars. L’application propose également des fusées qui ne voleront plus jamais, comme la navette Bourane sur la fusée Energia et Starhopper de SpaceX. Avec les différentes options de taille, vous pouvez choisir de regarder chaque lancement soit à l’échelle de la table pour une vue en intérieur, soit en taille réelle pour l’extérieur.

Plateforme de réalité augmentée

Le développeur a effectué un travail approfondi avec la réalité augmentée dans le passé, et il a construit l’application sur la plate-forme Unity3D. Il utilise également les frameworks ARKit d’Apple et ARCore de Google.

HoppAR rejoint un certain nombre d’autres applications de réalité augmentée liées à l’espace telles que Night Sky; qui permet de localiser et de suivre les objets dans le ciel nocturne. Il existe également Spacecraft AR, une application conçue par le laboratoire de propulsion à réaction de la NASA. Dans Spacecraft AR, vous pouvez voir non seulement des fusées, mais également des rovers tels que Curiosity.

La réalité augmentée peut ouvrir une nouvelle dimension qui autrement serait impossible. Il peut être utilisé pour présenter et inspirer les gens à s’intéresser à l’espace d’une manière plus immersive que jamais.

HoppAR est gratuit à télécharger avec quelques fusées supplémentaires étant une mise à niveau payante. Vous pouvez suivre l’application au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont publiées sur Twitter, Instagram ou Facebook.

