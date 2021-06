Horacio Gutierrez aime les produits Apple, pas un “intimidateur malhonnête”

Le directeur juridique de Spotify, Horacio Gutierrez, a déclaré qu’il aimait les produits Apple, mais qu’il considérait l’entreprise comme un tyran malhonnête.

Gutierrez a fait ces remarques dans un éditorial du WSJ et dans une interview avec The Verge…

Gutierrez a été accusé d’hypocrisie pour avoir attaqué Apple lors de l’utilisation des produits de la société, mais a déclaré dans le WSJ le mois dernier qu’il n’y avait aucune contradiction entre les deux.

Il y a beaucoup à admirer chez Apple, mais mon entreprise, Spotify, a vu un autre côté brutal. Apple conçoit, développe et vend certains des produits matériels les plus recherchés au monde. Et pour beaucoup, Steve Jobs reste une figure de révérence, donnant à l’entreprise qu’il a créée un éclat durable.

Il a maintenant fait écho à ces commentaires dans une interview dans The Verge, accusant en outre Apple d’être malhonnête en affirmant qu’il n’avait aucune idée de combien d’argent l’App Store gagne.

Gutierrez a déclaré que l’essai d’Epic Games était remarquable pour les choses que nous avons apprises des communications internes d’Apple, mais aussi pour ce que nous n’avons pas appris.

Il y a beaucoup de communications internes très intéressantes qui révèlent vraiment la façon dont les dirigeants d’Apple pensaient à l’App Store, et l’imposition du système de paiement d’Apple, et leur intention de verrouiller les utilisateurs et des choses comme ça. Alors évidemment, dans ce sens, le procès a été très révélateur.

L’autre chose est qu’il est remarquable de constater à quel point nous avons peu appris sur l’explication d’Apple pour ces choses. Ils continuent à revenir aux mêmes explications prétextuelles pour expliquer pourquoi ils font ce qu’ils font. Ils continuent de dire: “Eh bien, nous devons protéger la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs et c’est pourquoi nous devons facturer 30% et avoir toutes ces autres restrictions.” Mais comment peut-il être indispensable pour eux de faire toutes ces choses afin de protéger la confidentialité et la sécurité alors qu’ils n’appliquent même pas ces règles à un certain nombre d’autres applications qui sont sur l’App Store ?