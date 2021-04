Horacio Gutierrez: Le nouvel athlète d’EXATLON 5 USA

Telemundo Horacio Gutierrez Jr

La clôture de la semaine 11 à Exatlon United States a été particulièrement controversée, non seulement dans la cinquième saison, mais dans l’histoire de la compétition, car un événement sans précédent s’est produit. Deux athlètes ont été expulsés et quatre ont été suspendus, pour avoir apparemment commis une infraction grave ayant abouti à une rupture de contrat.

Les athlètes suspendus étaient: Norma Palafox, Eric «Showtime» Alejandro, Rafael Soriano et Octavio «Tavo» González. En revanche, il y a deux athlètes qui ne reviendront pas à la compétition, puisque apparemment leur faute était plus grande que celles du reste: Denisse “La Pantera” Novoa et Frank “El Tanque” Beltre. Le rêve de réussir dans le soi-disant «Concours Fiercest sur la planète» s’est terminé pour eux.

Les blessures continuent de laisser leur empreinte sur Exatlon 5 USA

Le 9 avril, le présentateur de la compétition, Frederik Oldenburg, a informé le participant de l’époque de l’équipe Contendientes, César Castro, que le coup dur qu’il a reçu à l’épaule et l’a gardé hors des arènes de compétition pendant des semaines, nécessite un temps de récupération qui est non conforme à ce qui est stipulé par la production du programme, César a donc dû quitter Exatlon États-Unis.

Mais contrairement à ce que nous avons vu avec d’autres participants, déjà le 11 avril, dimanche spécial de combat pour deux SUV, le remplaçant de César était déjà sur le circuit. Il s’agit d’Horacio Gutiérrez Jr., 23 ans.

Qui est Horacio Gutiérrez Jr.?

Horacio Gutiérrez Jr. à 23 ans a une carrière importante dans le monde du sport. Le jeune Mexicain est un kinésiologue professionnel et joueur de football inter-collégial. Depuis son arrivée à la compétition, Horacio a conservé son sourire et sa bonne attitude, ainsi qu’une dextérité admirable pour une première journée à Exatlon USA, à tel point qu’il était sur le point d’arracher le SUV à l’un des participants les plus forts, Jeyvier Cintrón, de Équipe Famosos.

Sur le site du Mississippi College, où Horacio a fait une marque indélébile en jouant au football, il explique très clairement son parcours impeccable dans le beau jeu:

«Il a dirigé deux saisons sous la tutelle de l’entraîneur-chef Schellas Hyndman de l’Université du Grand Canyon à Phoenix, en Arizona. Il a participé à neuf matchs au cours de sa deuxième année et a accumulé 457 minutes au cours de la saison, dont un record de 90 minutes contre l’UCF. Il a participé à sept matchs au cours de sa campagne de première année. Il a été gagnant pendant quatre ans sous la direction de l’entraîneur-chef Alfredo Estrade à l’école secondaire El Dorado et a été élu capitaine d’équipe pour ses saisons junior et senior. Horacio a sélectionné la première équipe de tous les quartiers et de toute la ville. “

Horacio arrive au bon moment

L’arrivée d’Horacio à Exatlon United States se produit à un moment nécessaire pour l’équipe Contendientes, qui a connu une longue séquence de défaites contre l’équipe Famosos, qui, malgré la perte de plusieurs de ses participants les plus forts, poursuit un chemin imparable vers le triomphe de la cinquième saison le programme de compétition vedette du réseau Telemundo.

