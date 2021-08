Horacio Gutiérrez révèle des vérités sur EXATLON

Exatlon États-Unis / Instagram Horacio Gutiérrez, EXATLON

La dernière semaine d’EXATLON est luxueuse à cause des athlètes qui sont arrivés la semaine dernière, et alors que toutes sortes de commentaires, messages et même théories continuent d’apparaître sur les réseaux sociaux sur ce qui va arriver aux anciens membres des Bleus et des Rouges , et sur qui remportera la victoire, le dernier guerrier qui a dit au revoir au spectacle, et qui était sur le point d’atteindre le groupe d’honneur, Horacio Gutiérrez, a parlé ouvertement du programme.

Avec cette humilité et cette simplicité qui l’ont caractérisé tout au long de son passage dans la cinquième saison d’EXATLON, “Guti”, ou “el Lobo”, comme beaucoup appelaient le Mexicain, a révélé une vérité sur les Reds.

L’ancien athlète des Bleus s’est entretenu avec ses followers dans un “live” sur Instagram, et a ouvertement reconnu que l’équipe Famosos est meilleure que l’équipe Contendientes, malgré le fait que son équipe a toujours essayé de leur donner du fil à retordre.

« Les Reds sont des professionnels dans leur sport, pour une raison, et je pense qu’ils l’ont montré dans les arènes. La mentalité qu’ils ont est la raison pour laquelle ils sont devenus professionnels, c’est pourquoi ils ont atteint les Jeux olympiques, dans tout cela, vous pouvez faire la différence, et je pense que nous, les concurrents, sommes toujours là en compétition et en leur donnant la guerre, mais évidemment cette différence dans la façon dont ils sont devenus professionnels, je pense que cela a été perceptible à plusieurs reprises “, a déclaré ” Guti “, avec une grande humilité dans le live.

Mais les mots d’éloge envers l’équipe rivale ne se sont pas arrêtés là. Horacio a également assuré que sur le plan humain, il avait découvert qu’ils étaient également formidables et n’avait aucun scrupule à avouer que les deux athlètes qu’il considérait comme les grands favoris à gagner appartenaient à l’équipe des Reds.

“Ce sont aussi des gens formidables, ainsi que des athlètes tous”, a déclaré Horacio, qui a immédiatement félicité Norma Palafox et Jeyvier Contrón.

« Palafox est un athlète phénoménal, phénoménal. J’ai été impressionné toute la saison par son dévouement, sa griffe sur les circuits. C’est un athlète incroyable et la vérité est qu’en tant que personnes, il est le même. C’est une fille super humble et perroquet (joker). Il vous fait toujours rire, et mes respects à Palafox. Je pense que Palafox est mon candidat pour les Rouges (à gagner), » a déclaré « el Lobo » Gutiérrez. — Et des hommes, Jeyvier. Elle est comme Norma, elle m’a surpris toute la saison. Quand tu penses que ‘je l’ai déjà et je vais le battre’, il arrive et te surprend, alors je le vois comme un candidat fort pour Jeyvier ».

Et en parlant des anciens membres de son équipe, sur le live Instagram Horacio Gutiérrez a également fait l’éloge des Candidats, dont il a mis en avant leur union.

« Je m’entendais bien avec tout le monde, je ne pense pas qu’il y ait eu de favoritisme de la part de qui que ce soit. Si nous allions faire quelque chose, une activité ou une conversation, nous étions toujours tous ensemble. Et c’était ce que j’aimais le plus dans le fait de faire partie des candidats, que nous étions tous si proches. Si quelqu’un était à part, toujours (disons) hé, viens ici. ‘ On sortait ensemble, pour marcher, pour faire des choses, mais toujours ensemble. Donc la vérité est que je m’entendais incroyablement bien avec tout le monde”, a déclaré Guti, “qui parlait surtout d’El Vaquero Kelvin Renteria.

« Avec Vaquero, je m’entendais très bien. Je pense que cette relation était celle du père et du fils, car il était toujours là, me grondant, mais de la meilleure des manières. Il a toujours voulu le meilleur pour moi. Il m’a dit : ‘tu peux donner plus’, ‘ce potentiel doit être exploité’, etc., et cette relation a toujours été très bonne”, a déclaré Horacio à propos de son ami des Bleus. « J’ai beaucoup de respect pour lui, je ne le vois toujours pas comme un père, c’est un ami, un bon ami… s’il perdait, il me disait toujours : ‘ne désespère pas, ou sinon, toi’ ne vas pas gagner ». Nous avions une bonne relation avec lui, comme avec tout le monde ».

Horacio a également parlé d’Ana Parra et a déclaré: “Ana est une super jolie fille, à tous égards. Je pense qu’elle est plus calme que la plupart du groupe, mais elle était toujours là, super positive, riant là ».

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires