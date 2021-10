Horacio Villalobos de VLA, partage une vidéo de la salle d’opération | Instagram

L’animatrice de télévision et d’émissions controversée Viens la joie et le partenaire de Cynthia Rodríguez, le célèbre Horacio Villalobos, est rapidement devenu une tendance, puisqu’il a partagé une vidéo où il apparaissait dans une salle d’opération.

Ces images ont été partagées via son compte Instagram officiel il y a exactement un jour, jusqu’à présent, il a près de cent mille cœurs rouges en plus de 681 commentaires de ses abonnés et aussi de quelques amis.

Parmi eux se trouve Pati Chapoy qui a écrit que tout ce qu’il traversait était pour son bien, d’autres commentaires lui ont également souhaité un prompt rétablissement.

Horacio Villalobos Il a commencé à partager cette vidéo où il a mentionné qu’il était dans la salle d’opération, le chauffeur portait une blouse d’hôpital.

Ce personnage controversé était entouré de l’équipe hospitalière, de quelques médecins et infirmières, il a dit qu’ils allaient faire « l’opération », il n’a pas donné plus d’informations sur l’opération qu’il allait subir et pour l’instant il n’a pas partagé plus de détails.

Certains fans étaient au courant de la vidéo qu’il a partagée, avant l’intrigue qu’il a décidé de partager à quoi il faisait référence avec sa vidéo, sous l’insistance de savoir ce qui lui était arrivé, Villalobos a décidé de clarifier la question.

Horacio a mentionné que ce qui avait été fait était un traitement de la colonne vertébrale, car le conducteur souffrait de vertèbres depuis des années, il a mentionné qu’il n’était pas allé à Venga La Alegría en raison de ce traitement, qu’il était déjà chez lui et qu’il se remettait.

Parmi ses amis et ses fans, ils ont immédiatement commencé à lui montrer soutien et affection, se référant à son prompt rétablissement et à l’affection qu’ils ressentent pour lui.

Tout l’amour et les bonnes ondes mon cher Horacitu « , » Tout se passera très bien Horacitu « , ont commenté ses amis.

Le nom complet du acteur est Horacio Aquiles Villalobos Velasco, mais il est mieux connu sous le nom de Horacio VillalobosEn plus d’être acteur, il est aussi un célèbre présentateur de télévision, journaliste, communicateur, animateur et producteur de théâtre.

Il est né le 8 novembre 1970 à Mexico et est actif dans le monde du divertissement depuis 1992, a animé 18 émissions de télévision et a joué dans 11 projets à la télévision, au cinéma et au théâtre.