Horaire, calendrier, équipes, format et où le regarder à la télévision

24/09/2021

Le à 06:01 CEST

La quatrième édition du Laver Cup, celle de 2021, démarre ce vendredi 24 septembre à Boston (USA). La compétition, qui oppose une équipe européenne à une équipe du reste du monde, se déroulera sur trois jours et réunira douze joueurs de tennis. Les deux premiers jours seront divisés en deux sessions, chacune de deux jeux, qui débuteront à 19h00 (heure péninsulaire espagnole) et à 1h00 du matin. La dernière journée sera continue et débutera à 18h00 le dimanche 26. Toutes se joueront dans le TD Garden, le pavillon qui accueille régulièrement les matchs NBA des Boston Celtics.

Représenter l’Europe sera Daniel Medvedev, actuel numéro 2 mondial, avec Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini et Casper Ruud. Du côté du reste du monde, le mieux classé est le Canadien Félix Auger Aliassime, numéro 11 au classement ATP, avec lequel ils s’affronteront Diego Schwartzman, Denis Shapovalov, Reilly Opelka, John Isner et Nick Kyrgios. Björn Borg sera le capitaine européen et John McEnroe le capitaine de l’équipe mondiale.

Pendant les trois jours -vendredi 24 septembre, samedi 25 et dimanche 26- trois matchs individuels et un match de double seront disputés. En cas d’égalité après les douze matchs, un set de double serait joué pour briser l’égalité.

Format et où le voir

Les matchs se jouent au meilleur des trois sets. Le troisième, en fin de compte, est un tie-break de 10 points. Tous les joueurs de tennis joueront au moins un match individuel et aucun n’en jouera plus de deux. Dans les matches de double, une paire ne peut pas être répétée (sauf s’il était nécessaire de faire match nul à la fin de la troisième journée), donc au moins quatre joueurs par équipe s’affronteront dans la modalité.

La compétition, qui s’inspire de la Ryder Cup de golf, avec laquelle elle coïncide cette année, peut être vue en direct sur Eurosport. L’équipe mondiale tentera de remporter le trophée pour la première fois, qui a terminé dans les vitrines européennes lors de ses trois premières éditions, bien que cette année l’Europe ait perdu Novak Djokovic, Rafa Nadal et Roger Federer.