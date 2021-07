Horaire des demi-finales de l’Eurocopa 2020 : horaires Italie et TV

07/06/2021 à 12:11 CEST

L’équipe espagnole veut revenir à une finale de l’Eurocup et pour cela elle devra se débarrasser d’une Italie autoritaire, qui a remporté tous ses matches de la compétition et est l’une des rivales les plus compliquées du moment.. Après une phase de poules un peu convulsive, les hommes de Luis Enrique se sont débarrassés de la Croatie et de la Suisse en phase finale et Ils affrontent les demi-finales avec l’ambiance à travers le toit. L’Italie s’est débarrassée de la Belgique favorite et a ajouté 32 matchs consécutifs sans connaître la défaite.

Italie – Espagne

Ceux de Roberto Mancini apparaissent en demi-finale avec les principaux favoris de l’Eurocup, avec l’autorisation d’une Angleterre qui jouera la passe contre la révélation Danemark. L’Italie a confirmé sa révolution et s’est désormais imposée comme l’une des équipes les plus fortes du continent et ses archives le confirment : ils ajoutent 32 matchs officiels consécutifs sans perdre de défaites et ils n’ont encaissé que deux buts dans le tournoi. Ils ont bouclé une phase de poules impeccable et, malgré beaucoup de mal à se débarrasser de l’Autriche en huitièmes de finale, leur solidité et leur poudre offensive leur ont valu d’être l’un des candidats au titre.

Des joueurs comme Immobile ou Insigne menacent le réseau défensif espagnol, qui sont les principales armes offensives. Sans Spinazzola, gravement blessé au tendon d’Achille, les Italiens perdent leur capacité à arriver par la voie de gauche, mais le noyau et la ligne défensive ont montré un niveau élevé tout au long de la compétition et l’adversaire le plus difficile que l’Espagne de Luis Enrique ait affronté jusqu’à présent.

Ceux de Luis Enrique ont dépassé les attentes générées lors de la phase de groupes et ont atteint les demi-finales après s’être débarrassés du vice-champion du monde et d’une Suisse coriace lors des tours précédents.s. Les Espagnols ont déjà égalé le record de buts (12) des Coupes d’Europe 2008 et 2012, le record de tous les temps, lorsqu’ils sont devenus champions avec une prestation offensive exceptionnelle. L’Espagne veut conserver les statistiques : chaque fois qu’elle atteint les demi-finales d’un championnat d’Europe, elle obtient le ticket pour la finale et, par la suite, décroche le titre.ou alors.

L’entraîneur devra chercher une variante offensive avant la blessure de Pablo Sarabia, qui débute en huitièmes de finale et en quarts de finale. Morata et Ferran Torres occuperont les deux places restantes et Dani Olmo ou Gerard Moreno seront de la partie. Dans le reste des lignes, a priori, les mêmes joueurs resteront, y compris dont Pau Torres, qui en a repris possession au détriment d’Eric Garcia en quarts.

le Italie – Espagne aura lieu au stade de Wembley (Londres) à partir de 21h00 CET (19h00 GMT) et ce sera possible suivre à la fois sur la chaîne Telecinco et sur le site Diario SPORT.