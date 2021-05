horaire et où regarder à la télévision

04/05/2021 à 10:29 CEST

Le Championnat du monde de Formule 1 2021 fait déjà face au GP d’Espagne, en particulier dans le Circuit de Montmeló, l’une des pistes les plus classiques, située à Barcelone. La course est disputée ce dimanche 9 mai à 15h00 (CET) et vous pouvez le suivre en direct sur SPORT. Nous vous disons où regarder les derniers essais libres à la télévision aujourd’hui et la pole position.

Dans SPORT, nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les téléviseurs qui offriront le signal du GP d’Espagne 2021 afin que vous ne manquiez pas un détail de ce qui se passe. Nous vous proposons également la dernière heure de combat pour la pole samedi et la course dimanche avec notre narration en direct. À la télévision, on peut le voir en direct sur DAZN et en Movistar +. Par conséquent, nous aurons besoin d’un abonnement pour profiter de la course. DAZN C’est la plateforme leader du streaming et de la VOD sportive, vous permettant de profiter d’un mois d’essai et après un très large panneau d’affichage sportif pour 9,99 € par mois.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

HORAIRE GP PORTUGAL F1 2021

Vendredi 7 mai

Formation gratuite 1: 11h30 – 12h30 Formation gratuite 2: 15h00 – 16h00

Samedi 8 mai

Essais libres 3: 12h00 – 13h00 (CET) Classement: 15h00 – 16h00 (CET)Dimanche 2 maiCourse: 15h00 (CET)

Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 débutera le vendredi 7 mai et se terminera le dimanche 9 mai, jour de la quatrième course de l’année et de ce championnat.