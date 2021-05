horaire et où regarder à la télévision

05/05/2021

Le Championnat du monde de Formule 1 2021 affrontera le GP d’Espagne cette semaine, plus précisément dans le Circuit de Barcelone à Montmeló, l’une des pistes les plus classiques. La course est disputée Dimanche 9 mai à 15h00 (CET) et vous pouvez le suivre en direct sur SPORT.

OU VOIR LE GP F1 ESPAGNOL

Nous vous disons où regarder les essais libres de vendredi à la télévision et la pole position de samedi. A cette occasion, pendant L’ensemble du Grand Prix peut être vu ouvertement sur Telecinco. Il sera également vu à travers Movistar + Oui DAZN.

Dans SPORT, nous vous apportons tous les horaires mis à jour et les téléviseurs qui offriront le signal du GP d’Espagne 2021 afin que vous ne manquiez pas un détail de ce qui se passe. Nous vous proposons également la dernière heure de combat pour la pole samedi et la course dimanche avec notre narration en direct.

HORAIRE GP ESPAGNOL F1 2021

Vendredi 7 mai

Formation gratuite 1: 11h30 – 12h30 Formation gratuite 2: 15h00 – 16h00

Samedi 8 mai

Essais libres 3: 12h00 – 13h00 (CET) Classement: 15h00 – 16h00 (CET)

Dimanche 2 mai

Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 débute le vendredi 7 mai et se termine le dimanche 9 mai, jour de la quatrième course de l’année et de ce championnat.