Horaire et où regarder à la télévision le 1er tour du British Open 2021 de golf

La planète golf vit cette semaine la dispute de la Britannique Open 2021, l’un des tournois les plus marquants de la saison. Ce n’est pas pour moins, puisqu’il s’agit de la dernier Grand Chelem de l’année et l’un des plus précieux du circuit.

L’Ouvert C’est le tournoi le plus ancien et le plus prestigieux au monde. C’est donc l’événement golfique par excellence, celui que tous les joueurs veulent gagner. L’ardeur et la passion avec lesquelles les supporters vivent le tournoi en direct sont célèbres. De plus, le Open de Grande-Bretagne C’est l’un des parcours de golf de style links les plus légendaires, ce qui en fait l’épreuve la plus compliquée et la plus exigeante, ainsi que la plus belle, dans le monde du golf.

est Britannique Open 2021 il se déroulera dans Royal Saint-Georges, qui est situé dans le sud de l’Angleterre, dans la ville de sandwich. C’est l’un des parcours les plus reconnus de la rotation du tournoi, qui a déjà accueilli L’Ouvert avec un total de 13 éditions. Jusqu’à présent, trois grands ont déjà été joués, dont le plus récent a été le US Open 2021, où Jon Rahm a fait ses débuts en tant que champion « majeur » et a pris de l’élan pour essayer de réaliser une autre grande performance dans ce Britanique.

Il vient d’être dans le top 10 du tournoi Écosse, c’est pourquoi il s’ajoute à la bonne liste de candidats au titre qui se réunissent cette semaine à Royal Saint-Georges, à Sandwich. Il sera l’un des deux champions « majors » cette année présents sur le terrain. Sera Phil Mickelson, vainqueur de Championnat de la PGA, mais non Hideki Matsuyama, le gagnant du Maîtrise, qui a été testé positif au coronavirus. De plus, d’autres acteurs tels que Rory McIlroy. Dustin Johnson, au contraire, il a connu une saison difficile.

Avec lui le joueur de Barrica, après son grand succès dans le US Open 2021. Rahm arrive au tournoi en tant que numéro 2 du golf mondial, après avoir perdu contre Johnson numéro 1 en Ecosse. Cependant, ils ne sont séparés que par une moyenne de 0,0216 points, donc de ce qui se passe dans ce Open de Grande-Bretagne Une grande partie de ce qui peut arriver dans les classements mondiaux de golf sera décidée. t

Rahm sera le principal atout espagnol dans le Britannique Open 2021, mais pas le seul. Vous serez accompagné de deux habitués comme Sergio Garcia, qui veut améliorer ses performances du dernier Grand Chelem, puisque finalement dans le US Open passé la coupe, et Rafa cabrera, qui veut se qualifier pour un bon résultat. De plus, ils complètent la liste des Espagnols Jorge Campillo et Gonzalo Fernández-Castaño.

Calendrier du premier tour du British Open

La premier tour du Open de Grande-Bretagne c’est contesté aujourd’hui, jeudi 15 juillet, à partir de 7.35 heures à l’époque péninsulaire espagnole.

Calendrier des principaux matchs du premier tour du British Open

7.35 Richard Bland, Andy Sullivan et Marcus Armitage (premier match)

7.57 Michael Lorenzo-Vera, Gonzalo Fernández-Castaño et Abel Gallegos

9.03 Brooks Koepka, Jason Kokrak et Garrick Higgo

10.03 Ernie Els, Gary Woodland et Cole Hammer

10.14 Sam Burns, Lucas Herbert et Jorge Campillo

10.25 Jordan Spieth, Bryson DeChambeau et Branden Grace

10,58 Shane Lowry, Jon Rahm et Louis Oosthuizen

11.20 Dustin Johnson, Will Zalatoris et Justin Rose

11.31 Schottie Scheffler, Sergio Garcia et Yuxin Lin

14.15 Francesco Molinari, Marc Leishman et Matt Wallace

14.26 Collin Morikawa, Corey Conners et Sebastián Muñoz

15.04 Keegan Bradley, Richard T. Lee et Rafa cabrera

15.48 Phil Mickelson, Tyrrell Hatton et Kevin Kisner

15,59 Xander Schauffele, Robert MacIntyre et Rickie Fowler

16.10 Justin Thomas, Tommy Fleetwood et Adam Scott

16.21 Rory McIlroy, Patrick Reed et Cameron Smith

Où regarder le premier tour du British Open ?

Le premier tour de Open de Grande-Bretagne peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion est programmée pour commencer à 7.30 heures, avec diffusion des différents quarts de travail jusqu’à la fin de la journée. De plus, le premier tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8), qui proposera la dernière partie du premier tour, à partir de 18h15.