Horaire et où regarder à la télévision le deuxième tour du golf British Open 2021

La planète golf vit cette semaine la dispute de la Britannique Open 2021, l’un des tournois les plus marquants de la saison. Dans ce deuxième tour de dernier Grand Chelem de l’année et l’un des plus précieux du circuit, Rahm tentera d’inverser la situation après avoir mal commencé le premier jour.

Le golfeur basque, numéro 2 mondial, a terminé le premier tour avec 71 coups (+1), tandis que Sergio Garcia, qui a terminé la 68e journée (-2), a été le seul Espagnol à avoir terminé en dessous de la normale sur le terrain. Le Castellón est dix-neuvième dans le tableau avec le soixante-quatorzième de Barrika, la même position qu’occupe Gonzalo Fernández-Castaño. Rafa Cabrera est quarante-huitième (pair) et Jorge Campillo a terminé 91e (+2).

L’Ouvert C’est le tournoi le plus prestigieux et le plus ancien au monde, donc tous les joueurs savent qu’il s’agit de l’événement golfique par excellence. est Britannique Open 2021 qui est contesté dans Royal Saint-Georges, situé dans le sud de l’Angleterre, dans la ville de sandwichC’est un tournoi défini par l’ordre de jeu, puisqu’il y a jusqu’à 13 heures de différence entre ceux qui commencent à l’aube et les derniers à finir.

Dans ces circonstances, Rahm n’a pas profité du quart de travail du jeudi matin, mais son rival de la US Open passé, sud-africain Louis Oosthuizen, n’a pas manqué l’occasion. Il est le leader après le premier tour après avoir remporté six coups sûrs sur le terrain et défendra son avance le deuxième jour.

Les rivaux ne manqueront pas. Jordan Spieth a pris un très bon départ et se classe deuxième avec -5, un résultat qu’il partage avec Brian Harman. Avec -4 se partagent la quatrième position cinq joueurs aiment Stewart Cink, Dylan Frittelli, Benjamin Hebert, Mackenzie Hughes et Webb Simpson.

Le positif pour Rahm est qu’aucun des favoris n’a connu un formidable début de Britannique Open 2021 . Le plus marquant est Collin Morikawa, qui partage la neuvième place avec plusieurs joueurs avec un total de -3.

Ils ne sont pas en tête pour l’instant ou Rory McIlroy et Dustin Johnson. Dustin partage la dix-neuvième position avec Sergio Garcia, tandis que McIlroy il a souffert avec un jour pair au départ et est quarante-huitième. Bien que, pour la souffrance, celui qui a connu Phil Mickelson, qui a vécu un premier jour pour l’oubli et est le dernier avec +10.

Calendrier du deuxième tour du British Open

Le deuxième tour de Open de Grande-Bretagne c’est contesté aujourd’hui, vendredi 16 juillet, à partir de 7.35 heures à l’heure de la péninsule espagnole

Calendrier des principaux matchs du deuxième tour du British Open

7.35 Aaron Rai, Paul Waring et Daniel Croft (premier match)

8.52 Tony Finau, Billy Horschel et Adam Hadwin

9.14 Francesco Molinari, Marc Leishman et Matt Wallace

9.25 Collin Morikawa, Corey Conners et Sebastián Muñoz

10.03 Keegan Bradley, Richard T. Lee et Rafa cabrera

10,47 Phil Mickelson, Tyrrell Hatton et Kevin Kisner

10,58 Xander Schauffele, Robert MacIntyre et Rickie Fowler

11.09 Justin Thomas, Tommy Fleetwood et Adam Scott

11.20 Rory McIlroy, Patrick Reed et Cameron Smith

12.58 Michael Lorenzo-Vera, Gonzalo Fernández-Castaño et Abel Gallegos

14.04 Brooks Koepka, Jason Kokrak et Garrick Higo

15h15 Sam Burns, Lucas Herbert et Jorge Campillo

15.26 Jordan Spieth, Bryson De Chambeau et Branden Grace

15.37 Brian Harman, Mackenzie Hughes et Dylan Frittelli

15,59 Shane Lowry, Jon Rahm et Louis Oosthuizen

16.21 Dustin Johnson, Will Zalatoris et Justin Rose

16.32 Scottie Scheffler, Sergio Garcia et Yuxin Lin

Où regarder le deuxième tour du British Open ?

Le deuxième tour de Open de Grande-Bretagne peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion est prévue pour commencer à 7h30, avec un deuxième batch à 12h00 et un troisième à partir de 16h30, jusqu’à la fin de la journée. De plus, le second tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8), qui proposera la dernière ligne droite de la journée, à partir de 18h45.