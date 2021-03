horaire et où regarder à la télévision

SPORT.es 25/03/2021

Le Coupe du monde de Formule 1 2021 débutera sur le circuit de Bahreïn ce vendredi 26 mars. Fernando Alonso revient en F1 avec Alpine et Carlos Sainz fait ses débuts avec Ferrari. Les deux chercheront à donner la cloche dans une saison où la Mercedes de Lewis Hamilton Oui Valtteri Bottas.

Dans SPORT, nous vous apportons tous les horaires et télévisions mis à jour qui offrira le signal du GP de Bahreïn 2021 pour ne manquer aucun détail de ce qui se passe. Nous vous proposons également la dernière heure du combat pour la ‘pole’ samedi et la course dimanche avec notre narration en direct.

HORAIRE GP BAHREIN F1 2021

Vendredi 26 mars 2021

Essais libres 1: 12h30 (CET) Essais libres 2: 16h00 (CET)

Samedi 27 mars 2021

Essais libres 15: 13h00 (CET) Classement: 16h00 (CET)Dimanche 28 mars 2021Course: 17h00 (CET)

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn commence le vendredi 26 mars et se termine le dimanche 28 du même mois, le jour où aura lieu la première course de l’année. De plus, à partir de cette saison, il peut être apprécié sur deux plates-formes différentes: DAZN et Movistar +.