Horaire et où regarder la deuxième manche du Championnat du monde de golf de St. Jude 2021 à la télévision

Cette semaine le attrayant Championnats du monde de golf-tournoi FedEx St. Jude Invitational, dans lequel Jon Rahm est la grande absence dans une clé espagnole. Dans celle-ci deuxième jour concurrence, l’Américain Harris anglais Il arrive en tête avec 62 coups, 8 en dessous de la normale pour le parcours, suivi par jusqu’à quatre golfeurs à -6, deux coups : Jim Herman, Carlos Ortiz, Matthew Wolff et Ian Poulter.

La perte du joueur basque, qui pourrait céder le numéro un mondial à Dustin Johnson ou Collin Morikawa, est contrebalancé par la présence de Sergio Garcia dans l’un des tournois les plus marquants du reste du calendrier. L’Espagnol a eu un départ discret au premier tour et a signé la paire de champs.

Malgré le perte importante de Rahm, numéro 1 mondial45 des cinquante meilleurs joueurs du classement mondial figurent sur la liste du tournoi. Des joueurs de qualité Collin Morikawa, Brooks Koepka, Dustin Johnson ou Rory Mclroy, entre autres, sont présents au concours. Parmi les grands favoris, les mieux placés sont Bryson De Chambeau et Scottie Shcffler, les deux avec -5 coups en sixième position, trois derrière le leader.

Sergio Garcia est devenu hier dans le golfeur ayant disputé le plus de championnats du monde (groupe de quatre tournois presque au même niveau que le ‘major’). Cela montre la grande longévité et la régularité du Castellón, qui a remporté le Master 2017. Avec votre participation à cette édition de la Coupe du Monde Saint Jude 2021 sont 62 apparitions dans ce type de tournoi, sur les 74 qui ont eu lieu depuis qu’ils existent.

Avec l’absence de Rahm, la lutte pour le numéro 1 est très ouverte. Oui Rory McIlroy Vence reviendrait à cette position privilégiée, bien qu’il existe plusieurs autres scénarios qui l’y ramèneraient. Justin Thomas pourrait aussi arracher Rahm sa place avec une victoire. Bref, il y a trop d’options ouvertes et pour Jon garder le numéro 1 dépendra de McIlroy et Thomas, bien qu’aucun d’eux n’ait pris un bon départ dans le premier tour.

Le vainqueur actuel du tournoi, l’Américain Brooks Koepka, poursuit sa saison fatidique et a signé la paire de champ dans leur premier tour. Comme Sergio Garcia, les deux sont dans le poste 46 et il semble compliqué qu’ils puissent se battre pour des positions privilégiées.

Calendrier des matchs du deuxième tour de la Coupe du monde de Jude 2021



9.26 Tyrrell Hatton, Patrick Reed et Billy Horschel

9.37 Collin Morikawa, Harris English et Hideki Matsuyama (TEE 1)

Garrick Higo, Kevin Kisner et SERGIO GARCÍA (TEE 10)

9.48 Alex Schauffele, Justin Thomas et Justin Rose

9.59 Webb Simpson, Lee Westwood et Shane Lowry (TEE 1)

Tony Finau, Joaquín Niemann et Sam Burns (TEE 10)

10.10 Jim Herman, Si Wo Kim et Wade Ormsby

10.21 Matt Fitzpatrick, Phil Mickelson et Adam Scott

10.32 Louis Oosthuizen, Patrick Cantlay et Viktor Hovland

10.43 Abraham Ancer, Ryan Palmer et Matthew Wolff (TEE 1)

Dustin Johnson, Bryson DeChambeu et Cameron Smith (TEE 10)

Rory McIlroy, Brooks Koepka et Jordan Spieth (TEE 10)

11.05 Daniel Berger, Tommy Fleetwood et Marc Leishman

Où regarder les matchs du deuxième tour de la Coupe du monde de Saint-Jude 2021 ?

La 2e tour de la Coupe du monde de Saint Jude 2021 peut être vu par Movistar Golf (57), composer Plateforme Movistar Plus. La diffusion devrait débuter peu avant les premiers matchs, qui ne seront pas avant 16h00. De plus, le premier tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8). Vous pouvez suivre toutes les informations sur le tournoi en Site Internet Mundo Deportivo.