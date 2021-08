Horaire et où regarder la troisième manche du Championnat du monde de golf de St. Jude 2021 à la télévision

in

Cette semaine le attrayant Championnats du monde de golf-tournoi FedEx St. Jude Invitational, dans lequel Jon Rahm est la grande absence dans une clé espagnole. En ce troisième jour de compétition, le Américain Harris Anglaish arrive en tête avec 127 coups, 13 en dessous de la normale pour le parcours, suivi de deux golfeurs, Cameron Smith et Abraham Ancer, à deux coups respectivement.

La perte du joueur basque, qui pourrait céder le numéro un mondial à Dustin Johnson ou Collin Morikawa, mais néanmoins aucun d’eux ne semble avoir d’options pour remporter le triomphe. La présence de Sergio Garcia dans l’un des tournois les plus marquants du reste du calendrier est un incitatif, mais celui de Castellón occupe le carré 38 avec -2 en ce qui concerne le couple de champ, identique à un Morikawa qui a eu une deuxième journée désastreuse et est sans options.

Malgré la baisse importante de Rahm, numéro 1 mondial, le roster du tournoi a été et est d’un niveau élevé, où figurent 45 des cinquante meilleurs joueurs du classement mondial. Des joueurs de qualité Collin Morikawa, Brooks Koepka, Dustin Johnson ou Rory Mclroy, entre autres, sont présents au concours. Parmi les grands favoris, les mieux placés sont Scottie Schcffler, trois derrière le leader, il semble qu’il puisse remporter le titre.

À un coup de Scheffler sont Louis Oosthuizen et Bryson De Chambeau, ainsi qu’ils sont quatre des dirigeants. Le Sud-Africain a connu une excellente saison et a concouru pour des titres importants, mais le jour décisif jusqu’à présent, il a fait preuve de faiblesse. Ce sera peut-être le jour où l’histoire changera pour lui.

Sergio Garcia est devenu ce Coupe du monde de Saint Jude 2021 chez le golfeur qui a disputé le plus de championnats du monde (groupe de quatre tournois quasiment au même niveau que le « major »). Cela montre la grande longévité et la consistance du Castellón, qui a été vainqueur du Master 2017. Avec votre participation à cette édition du Coupe du monde de Saint-Jude 2021, il y a 62 participations à ce type de tournois, sur les 74 qui ont eu lieu depuis

L’actuel vainqueur du tournoi, l’Américain Brooks koepka, continue sa saison malheureuse et est dans le position 47, avec -1 par rapport au champ par. Comme Sergio Garcia, Il semble compliqué qu’ils puissent se retrouver parmi les positions privilégiées, même.

Calendrier des matchs du troisième tour de la Coupe du monde Jude 2021

16h40 Collin Morikawa et SERGIO GARCÍA

19h30 Louis Oosthuizen et Bryson De Chambeau

19.40 Sam Burns et Scottie Scheffler

19,50 Abrham Ancer et Ian Poulter

20.00 Harris English et Cameron Smith

Où regarder les matchs du troisième tour de la Coupe du monde de Saint-Jude 2021 ?

La troisième manche du championnat du monde de Saint Jude 2021 visible par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion devrait débuter peu avant les premiers matchs, qui ne seront pas avant 16h00. De plus, le premier tour peut également être vu par un autre cadran de Movistar Plus, ALLONS-Y (8). Vous pouvez suivre toutes les informations sur le tournoi sur le site de Monde du sport.