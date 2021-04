Horaire et où regarder la Vuelta a la Comunidad Valenciana à la télévision

14/04/2021

Act. À 12 h 11 CEST

Ce mercredi 14 avril démarre la Vuelta a la Comunidad Valenciana dans son édition 2021 et, à partir de SPORT, nous voulons que vous ne manquiez aucun détail. Le test d’espagnol se déroule d’aujourd’hui jusqu’au 5 avril et se termine le samedi 18 avril.

HORAIRES ET TÉLÉVISION POUR VOIR LE RETOUR DE LA COMMUNAUTÉ VALENCIENNE

Vous pouvez voir toutes les étapes en direct, en exclusivité, sur le canal de paiement Eurosport, disponible sur la plateforme DAZN. Nous détaillons les horaires de diffusion pour chacune des cinq étapes.

14 avril, étape 1: 14 h 00 à 15 h 30 (CET)

15 avril, étape 2: 14 h 00 à 15 h 30 (CET)

16 avril, étape 3: 14 h 00 à 15 h 30 (CET)

17 avril, étape 4: 14 h 00 à 15 h 30 (CET)

18 avril, étape 5: 17 h 15 à 18 h 30 (CET)

De plus, vous pourrez suivre toutes les informations de dernière minute sur la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2021 de SPORT. Chaque jour, nous vous proposerons le profil et le parcours de l’étape, le meilleur résumé et tous les classements tests mis à jour.

ÉTAPES DE RETOUR DE LA COMMUNAUTÉ VALENCIENNE 2021

Première étape (14 avril): Elche-Ondara (159,5 kilomètres)

Deuxième étape (15 avril): Alicante-Alicante (179 kilomètres)

Troisième étape (16 avril): Torrent-Dos Aguas (Alto de la Reina) (160,5 kilomètres)

Quatrième étape (17 avril): Xilxes-Almenara (21,2 kilomètres (contre-la-montre)

Cinquième étape (18 avril): Paterna-Valence (95,2 kilomètres)