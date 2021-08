Horaire et où regarder le championnat du monde de golf de St. Jude 2021 à la télévision

in

L’attractivité est contestée cette semaine Championnats du monde de golf-Tournoi FedEx St. Jude Invitational, dans lequel Jon Rahm est le grande absence en clé espagnole. La perte du joueur basque, qui pourrait céder le numéro un mondial à Dustin Johnson ou Collin Morikawa, a pour contrepoids la présence de Sergio Garcia dans l’un des tournois les plus marquants du reste du calendrier.

Malgré le jeLe bas important de Rahm, numéro 1 mondial, 45 des cinquante meilleurs joueurs du classement mondial figurent sur la liste du tournoi. Des joueurs de qualité Collin Morikawa, Brooks Koepka, Dustin Johnson ou Rory Mclroy, entre autres, ils seront présents au concours.

Sergio Garcia devient le golfeur ayant disputé le plus de championnats du monde (groupe de quatre tournois presque au même niveau que le ‘major’). Cela montre la grande longévité et la consistance du Castellón, qui a été vainqueur du Master 2017. Avec votre participation à ce édition de la Coupe du monde de St. Jude 2021 Il y aura 62 apparitions dans ce type de tournois, sur les 74 qui ont eu lieu depuis qu’ils existent.

Avec ce record, il surpassera Lee Westewood, avec qui il est arrivé même au rendez-vous et qui ne le sera pas. Phil Mickelson, qui fait suite à Sergio, Il égalisera aux Anglais, puisque ‘Lefty’ oui qui ira au TPC Southwind. En outre, Mickelson est un autre des hommes forts de cette saison, puisqu’il a remporté le Championnat de la PGA.

Avec l’absence de Rahm, le lucha par le numéro 1 c’est très ouvert. Oui Rory McIlroy Vence reprendrait cette position privilégiée, bien qu’il existe plusieurs autres scénarios qui l’y amèneraient à nouveau. Justin Thomas pourrait aussi arracher Rahm sa place avec une victoire. En fin de compte, il y a trop d’options ouvertes et pour que Jon garde le numéro 1 dépendra de McIlroy et Thomas, même si c’est l’Irlandais du Nord qui a le plus d’options en cas d’avance sur l’Espagnol.

Le vainqueur du tournoi actuel, l’Américain Brooks koepkaIl aura aussi quelque chose à dire, même si depuis la blessure il n’a pas retrouvé un bon niveau. Il a devant lui le défi compliqué de défendre la victoire de l’an dernier, qui l’a également catapulté plus tard à celle du Championnat de la PGA. Attention aussi à Webb Simpson et Collin Morikawa, ce dernier lauréat déjà de deux « majors » ; parmi eux les plus récents, l’Open britannique.

Calendrier des matchs du premier tour de la Coupe du monde Jude 2021

4.26 PM Matt Fitzpatrick, Phil Mickelson et Adam Scott

4.37 PM Louis Oosthuizen, Patrick Cantlay et Viktor Hovland

4,48 PM Abraham Ancer, Ryan Palmer et Matthew Wolff (TEE 1)

Dustin Johnson, Bryson DeChambeu et Cameron Smith (TEE 10)

4.59 PM Scottie Scheffler, Corey Conners, Stewart Cink (TEE 1)

Rory McIlroy, Brooks Koepka et Jordan Spieth (TEE 10)

5.10 Premier ministre Daniel Berger, Tommy Fleetwood et Marc Leishman

5.32 PM Tyrrel Hatton, Patrick Reed et Billy Horschel

5.43 PM Collin Morikawa, Harris English et Hideki Matsuyama (TEE 1)

Garrick Higo, Kevin Kisner et SERGIO GARCA

5.54 PM Xander Schauffele, Justin Thomas et Justin Rose

6.05 Webb Simpson, Lee Westwood et Shane Lowry (TEE 1)

Tony Finau, Joaquín Niemann et Sam Burns (TEE 10)

Où voir

La premier tour de la Coupe du monde de Saint Jude 2021 peut être vu par Movistar Golf (57), cadran de plate-forme Movistar Plus. La diffusion devrait commencer peu avant les premiers matchs, ce qui Ce ne sera pas avant 16 heures.. De plus, le premier tour peut également être vu par un autre cadran Movistar Plus, c’est parti (8). Vous pouvez suivre toutes les informations sur le tournoi en Site Internet Mundo Deportivo.