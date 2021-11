Horaire et où regarder le combat entre Canelo Álvarez et Caleb Plant à la télévision

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez et l’américain Plante de Caleb s’affrontent dans une grande soirée internationale de boxe dans cette finale de 2021. Le boxeur centraméricain expose ses titres du Poids super-moyen du Conseil mondial de boxe (CMB) et le Association mondiale de boxe (AMB) dans un premier temps pour aspirer à sa volonté d’unifier tous les titres de sa catégorie.

Les deux combattants se mesurent à l’aube du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre pour le titre de champion unifié et incontesté de la catégorie. L’Américain Plante de Caleb va affronter ‘Canelo’ lvarez au MGM Grand Garden Arena, avec le sol de vaincre le grand boxeur mexicain, bien que parmi les fans et les spécialistes il ne soit pas le favori.

Plante de Caleb venir à ce combat en tant que champion de la Fédération Internationale de Boxe (IBF). L’objectif de Plante, selon ses mots, est de profiter de la vitesse pour surmonter Allvarez, surtout quand il s’agit de placer vos objectifs. Plante il est invaincu en 22 combats et avec 13 victoires par KO.

Plante n’a pas l’expérience ou les antécédents de ‘Canelo’, donc le Mexicain commence comme favori dans les paris. Le Mexicain a montré une grande forme dans ses victoires contre Avnil Yildirim et Billy Joe Sanders, dans ce 2021, et contre Forgeron de Callum en décembre 2020.

Dans les deux combats, il a montré son meilleur niveau pour être proclamé champion de la poids super moyen, les deux CMB dès le AMB, et a pris le tournage pour fin 2021. Ainsi, plusieurs mois se sont écoulés depuis son dernier combat, avec lequel il pourra atteindre son apogée de forme, pour poursuivre son objectif de réaliser l’unification des titres dans le futur prochain .

Le triomphe du Mexicain ‘Canelo’ contre Yildirim a été le premier en 2021, un rival qui a été désigné par le CMB. Cependant, il n’était pas le seul, puisque Canelo a vaincu le champion de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), les Britanniques Billy Joe Sanders, au mois de mai. Canelo vient à point nommé pour se mesurer Caleb Plant, champion de la Fédération Internationale de Boxe (MENSONGE).

Canelo se bat contre Plan Calebt avec un record professionnel de 56 victoires (37 par KO), une défaite et deux nuls. Seulement Floyd Maywether, dans une lointaine 2013, il a réussi à briser la résistance de Canelo, favori incontesté pour étoffer vos records.

De l’autre côté du ring, attends Plante de Caleb, boxeur américain qui va vivre le combat le plus important de sa carrière. Jusqu’à présent, c’est champion de la Fédération Internationale de Boxe (MENSONGE). L’objectif de Plante Il s’agira de profiter de sa plus grande vitesse pour venir à bout du Mexicain, plus vétéran et expérimenté dans ces luttes.

Le combat se déroule dans le MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, situé dans le stade de Nevada. La bataille aura une présence massive de fans, en plus d’une longue soirée qui commencera plusieurs heures avant le combat.

Quand a lieu le combat entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant ?

Le combat se déroule dans le tôt le matin du samedi 6 au dimanche 7 novembre. Usine de Canelo Álvarez et Caleb des visages seront vus à 5.00 heures, bien que la soirée commence à 22h00.

Où voir le combat entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant ?

Le combat peut être vu en direct à travers Fite TV, avec une diffusion PPV pour 12,95 euros. Vous pouvez suivre toutes les informations sur l’événement en Site Internet Mundo Deportivo.